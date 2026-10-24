वसईत गॅस सिलेंडरच्या OTP चा गैरवापर करून काळाबाजार

वसईत गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार
अन्नपूर्णा गॅस एजन्सीच्या मालकासह सहा जणांवर कारवाई
नालासोपारा, ता. २४ (बातमीदार) : ग्राहकांच्या घरगुती गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी मिळणाऱ्या ओटीपीचा कथित गैरवापर करून सिलिंडरचा काळाबाजार आणि ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्या अन्नपूर्णा गॅस एजन्सीवर कारवाई करण्यात आली आहे. वसई पुरवठा निरीक्षण अधिकारी भागवत सोनार यांनी छापा टाकून, एजन्सीशी संबंधित मालक, व्यवस्थापक आणि इतर व्यक्तींसह एकूण सहा जणांविरोधात वसई पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
वसई बस डेपो परिसरात गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारीवरून तपासणी पथकाने अन्नपूर्णा गॅस एजन्सीवर छापा टाकला. तपासणीदरम्यान, मागील गॅस सिलिंडरची आवक-जावक, ऑफलाइन व ऑनलाइन रजिस्टर, ग्राहकांना करण्यात आलेल्या सिलिंडर वितरणाच्या नोंदी व डिलिव्हरीशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. यात काही ग्राहकांच्या नावावर सिलिंडरची डिलिव्हरी दाखवण्यात आली होती, मात्र संबंधित ग्राहकांनी अशा प्रकारचे बुकिंग केले नसल्याचे समोर आले. ग्राहकांच्या गॅस बुकिंगच्या ओटीपीचा गैरवापर करून सिलिंडर इतरत्र विक्री केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले. याप्रकरणी शरद वालावलकर, सुमित वालावलकर, जयकुमार वालावलकर, विजयकुमार वालावलकर, सेल्स मॅनेजर आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनशी संबंधितांविरोधात गुन्ह्या दाखल करण्यात आला आहे.
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