मुंबईत ५६४ लिटर दूध नष्ट
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या सात आस्थापनांचे परवाने, नोंदणी निलंबित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : मुंबईकरांना सुरक्षित आणि भेसळमुक्त दूध मिळावे, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने शहरात विशेष तपासणी मोहीम राबवून ५६४ लिटर दूध नष्ट केले आहे. गोवंडी, मानखुर्द, अँटॉप हिल, चेंबूर, धारावी परिसरात २३, २४ ऑक्टोबरला केलेल्या कारवाईत दूधविक्री केंद्रांमधील अनियमितता उघड झाली. या मोहिमेत सात आस्थापनांचे परवाने किंवा नोंदणी निलंबित करण्यात आली असून, विनापरवाना व्यवसाय करणाऱ्या डेअरीविरोधातही कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
सुट्या दुधाच्या विक्रीवर कारवाई
गोवंडीतील साईनाथ डेअरी अँड फरसाण मार्टमधून ४५ लिटर, तर मानखुर्दमधील महाराणा डेअरीमधून ४० लिटर संशयास्पद सुटे दूध जप्त करून नष्ट करण्यात आले. दोन्ही ठिकाणांहून दुधाचे नमुने प्रयोगशाळा तपासणीसाठी घेण्यात आले. स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने संबंधित आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली. मानखुर्दमधील अगस्ती मिल्क एजन्सीचा परवाना निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गोवंडी पूर्वेतील यादव डेअरी विनापरवाना सुरू असल्याचे आढळले.
साठवणुकीच्या नियमांकडे दुर्लक्ष
अँटॉप हिल येथील सागर मिल्क सेंटरमध्ये दुधाची साठवणूक आणि विक्री प्लॅस्टिकच्या पिशव्या व कॅन्समधून होत असल्याचे आढळले. साठवणुकीच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याने २५० लिटर दूध नष्ट करण्यात आले. त्याची किंमत ११ हजार ६२५ रुपये आहे. धारावीतील शक्ती डेअरीमधून ३१ लिटर, तर माहीम पश्चिमेतील राहुल मिल्क सेंटरमधून १९८ लिटर कच्चे सुटे गायीचे दूध नष्ट करण्यात आले.
सात आस्थापनांवर कारवाई
अस्वच्छ स्वयंपाकघर, ड्रेनेजची खराब स्थिती, शाकाहारी-मांसाहारी पदार्थांची एकत्रित साठवणूक, अनधिकृत खाद्यरंगांचा वापर आणि कर्मचाऱ्यांकडे वैद्यकीय प्रमाणपत्रांचा अभाव अशा त्रुटींमुळे मुंबईतील सात आस्थापनांचे परवाने किंवा नोंदणी निलंबित करण्यात आली. नागरिकांनी अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत तक्रार करण्यासाठी एफडीएच्या १८००२२२३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केले आहे.
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