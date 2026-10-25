दिवाळीनिमित्त सैनिकांना सीमेवर फराळ

पनवेलकरांचा १६ हजार किलो फराळ सीमेवर
भारत विकास परिषदेचा सातवा कृतज्ञ उपक्रम
नवीन पनवेल, ता. २५ (बातमीदार) : देशभरात दिवाळीचा उत्साह असताना सीमेवर तैनात असलेले जवान मात्र देशाच्या रक्षणासाठी कर्तव्य बजावत असतात. या जवानांची दिवाळीही गोड व्हावी आणि त्यांना सणाचा आनंद घेता यावा, यासाठी पनवेलमधील भारत विकास परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. परिषदेच्या वतीने यंदा तब्बल १६ हजार किलो फराळ सीमेवरील जवानांपर्यंत पोहोचविण्याची तयारी करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचे यंदा सातवे वर्ष असून, लोकसहभागातून साकारलेल्या या उपक्रमातून जवानांप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली जात आहे.
लाडू, चकली, शेव, चिवडा आणि शंकरपाळी अशा पारंपरिक दिवाळीच्या पदार्थांचा या फराळात समावेश आहे. जुलै महिन्यापासूनच या उपक्रमाच्या तयारीला सुरुवात करण्यात आली होती. प्रत्येक जवानासाठी स्वतंत्र बॉक्स तयार करण्यात आला आहे. दिवाळीपूर्वीच हा फराळ सीमेवर पोहोचविण्याचे नियोजन परिषदेने केले आहे.
लेह, सियाचीन, तवांग, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, जम्मू-काश्मीर, पुंछ तसेच राजस्थानमधील बाडमेर आणि जैसलमेर या सीमावर्ती भागांतील जवानांपर्यंत फराळ पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. देशाच्या विविध भागांत प्रतिकूल परिस्थितीत तैनात असलेल्या जवानांनाही घरच्या दिवाळीची आठवण करून देणारा हा उपक्रम ठरत आहे.
दिवाळीच्या सणात प्रत्येक घरात फराळाचा आस्वाद घेतला जातो. मात्र, सीमेवर तैनात असलेल्या जवानांना अनेकदा कुटुंबीयांपासून दूर राहून सण साजरा करावा लागतो. अशा वेळी पनवेलकरांनी पाठविलेला फराळ त्यांच्या दिवाळीत गोडवा आणण्याबरोबरच देशवासीयांचे प्रेम आणि आपुलकीची जाणीव करून देणारा ठरणार आहे. लोकसहभागातून सलग सात वर्षे सुरू असलेला हा उपक्रम जवानांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा एक विशेष प्रयत्न आहे.
लोकसहभागातून साकारला उपक्रम
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर फराळ तयार करणे आणि त्याचे पॅकिंग करणे हे केवळ संस्थेच्या प्रयत्नांतून शक्य नसते. त्यामुळे या उपक्रमात अनेक नागरिक सहभागी झाले आहेत. यंदा तरुणांनीही मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. आर्थिक मदत करणे शक्य नसलेल्या नागरिकांनी फराळाचे बॉक्स पॅक करण्यासाठी श्रमदान केले. त्यामुळे आर्थिक योगदानाबरोबरच वेळ आणि श्रमांच्या माध्यमातूनही नागरिकांना जवानांप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी मिळाली. भारत विकास परिषदेचे नितीन कानिटकर यांनी या उपक्रमाच्या सात वर्षांतील अनुभव सांगितले. फराळाचे बॉक्स जवानांपर्यंत पोहोचल्यानंतर अनेक जवान बॉक्सवरील क्रमांकाच्या माध्यमातून तसेच ई-मेलद्वारे संस्थेशी संपर्क साधून आपल्या भावना व्यक्त करतात.
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