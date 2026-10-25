उलव्यात धुळीमुळे हवेची गुणवत्ता खालावली

उलव्यात धुळीचा विळखा
प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम कागदावरच; सिडकोच्या कारवाईकडे लक्ष
उलवे, ता. २५ (बातमीदार) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे झपाट्याने विकसित होत असलेल्या उलवे शहरात बांधकामांच्या वाढत्या वेगासोबत धुळीचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. बांधकामस्थळांवरील माती, सिमेंट, वाळू आणि इतर साहित्य उघड्यावर ठेवले जात असल्यास तसेच मालवाहू वाहनांमधून धूळ उडत असल्यास हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे बांधकामांवरील प्रदूषण नियंत्रणाचे नियम प्रत्यक्षात कितपत पाळले जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पावसाळ्यानंतर बांधकामे आणि विविध विकासकामांना वेग येतो. या काळात बांधकामस्थळांवरील माती उघडी राहणे, साहित्याची योग्य झाकणाविना वाहतूक करणे आणि रस्त्यांवर साचलेली माती वाहनांच्या वर्दळीमुळे हवेत पसरणे, यामुळे धुळीचे प्रमाण वाढू शकते. उलव्यात सुरू असलेल्या बांधकामांच्या पार्श्वभूमीवर धूळ नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
बांधकामस्थळांवर प्रदूषण नियंत्रणासंदर्भातील नियमांची माहिती देणारे फलक लावलेले दिसतात, मात्र फलक लावण्याबरोबरच प्रत्यक्षात धूळ रोखण्यासाठी आवश्यक उपाय केले जात आहेत का, याची तपासणी होणे गरजेचे आहे. बांधकामस्थळांवर धूळ उडू नये यासाठी पाण्याची फवारणी करणे, बांधकाम साहित्य झाकून ठेवणे, वाहनांची चाके स्वच्छ करणे आणि परिसरातील रस्त्यांची नियमित स्वच्छता करणे यांसारख्या उपाययोजना महत्त्वाच्या आहेत.
हवेतील धूलिकणांचे प्रमाण वाढल्यास डोळ्यांची जळजळ, खोकला, घशात खवखव आणि श्वसनाचा त्रास होऊ शकतो. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि श्वसनविकार असलेल्या व्यक्तींना याचा अधिक त्रास जाणवू शकतो. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने धूळ नियंत्रणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
उलवेतील बांधकामस्थळांची पाहणी करून प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांची अंमलबजावणी तपासावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सिडको आणि संबंधित प्रशासनाने बांधकामस्थळांवरील धूळ नियंत्रण, रस्त्यांची स्वच्छता आणि नियमांचे पालन याबाबत संयुक्तपणे लक्ष घालावे. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
आवश्यक उपाय
- बांधकामस्थळांवर नियमित पाण्याची फवारणी करावी.
- वाळू, सिमेंट आणि माती झाकून ठेवावी.
- बांधकाम साहित्याची वाहतूक करताना वाहनांवर योग्य आच्छादन असावे.
- बांधकाम परिसरातील रस्त्यांची नियमित स्वच्छता करावी.
- नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई करावी.
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