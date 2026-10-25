पठारेवाडीत गटाराचे पाणी रस्त्यावर
दुर्गंधी, अस्वच्छतेमुळे नागरिक त्रस्त; धूर व औषध फवारणीची मागणी
मालाड, ता. २५ (बातमीदार) : मालाड पश्चिमेतील प्रभाग क्रमांक ३२ मधील पठारेवाडी येथे जगन्नाथ मंदिरासमोर गटाराचे घाण पाणी रस्त्यावर वाहत असल्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेमुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून, रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यामुळे वाहनांचे अपघात होण्याचीही शक्यता आहे.
गटाराचे पाणी रस्त्यावर साचल्याने परिसरात अस्वच्छता पसरली आहे. या पाण्यामुळे डासांची उत्पत्ती वाढून संसर्गजन्य आजारांचा धोका निर्माण होण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या पी-उत्तर विभागाने तातडीने या समस्येची दखल घेऊन पाण्याचा निचरा करण्यासाठी पंपाची व्यवस्था करावी. तसेच गटाराच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
याशिवाय, डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी परिसरात धूरफवारणी आणि औषधफवारणी करण्यात यावी, अशी मागणीही नागरिकांनी केली आहे. प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करून परिसर स्वच्छ ठेवावा, अशी अपेक्षा रहिवाशांनी व्यक्त केली आहे.
गटाराच्या या घाण आणि दुर्गंधीयुक्त पाण्यातून वाट काढत ये-जा करावी लागते. त्यामुळे घाण पाणी आणि दुर्गंधी घरातही पसरते. याचा आमच्या कुटुंबीयांच्या आरोग्यावरही दुष्परिणाम होत आहे, अशी प्रतिकि्रया रहिवाशांनी दिली.
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