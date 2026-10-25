सात दिवसांत खड्डे बुजवा, अन्यथा रास्ता रोको!

पनवेलमध्ये रस्त्यांची दुरवस्था
शिवसेनेकडून रास्ता रोकोचा इशारा
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार) : पनवेल तालुक्यातील प्रमुख आणि ग्रामीण रस्त्यांवर पडलेले खड्डे तसेच रस्त्यांच्या दुतर्फा वाढलेले गवत व झुडपांमुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. पनवेल-माथेरान, नेरे-धोदाणी-मालडुंगे, चिपळे-मोरबे आणि वाकडी-दुंदरे या मार्गांची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे केली आहे. सात दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
शिवसेनेचे पनवेल तालुका उपप्रमुख विश्वास पाटील, तालुका संघटक दिनेश मांडवकर आणि नेरे विभागप्रमुख विद्याधर चोरघे यांनी यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र दिले आहे. संबंधित रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहनचालकांना प्रवास करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः दुचाकीस्वारांना खड्ड्यांमधून मार्ग काढताना अपघाताचा धोका पत्करावा लागत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
नेरे ते वाकडी-दुंदरे मार्गावर रस्त्याच्या दुतर्फा गवत आणि झुडपे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत. त्यामुळे समोरून येणारी वाहने दिसण्यात अडथळे निर्माण होत असून, अपघाताची शक्यता वाढली आहे. या मार्गांवरील खड्डे बुजवण्यासह गवत आणि झुडपांची छाटणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सात दिवसांची मुदत
प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सात दिवसांत रस्त्यांची दुरुस्ती आणि स्वच्छता करावी अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा विश्वास पाटील, दिनेश मांडवकर आणि विद्याधर चोरघे यांनी दिला आहे.
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