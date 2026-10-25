जागृतेश्वर उद्यानाची दुरवस्था
फरशा तुटल्या, कचरा साचला; पालिका प्रशासनाच्या कार्यवाहीकडे लक्ष
जुईनगर, ता. २५ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील वाशीगाव, सेक्टर-७ येथील जागृतेश्वर तलाव परिसरातील उद्यानाची दुरवस्था झाली असून, तुटलेल्या फरशा, साचलेला कचरा आणि अस्वच्छतेमुळे नागरिकांच्या गैरसोयीत भर पडत आहे. सकाळी आणि संध्याकाळी फेरफटका मारण्यासाठी तसेच विरंगुळ्यासाठी नागरिक या उद्यानात येतात, मात्र उद्यानातील असुविधांमुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे उद्यानाची नियमित देखभाल नेमकी होते तरी कुठे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
उद्यानातील झाडांभोवती बसवलेल्या फरशा अनेक ठिकाणी तुटल्या आहेत. काही ठिकाणी माती, पालापाचोळा आणि कचरा साचल्याने परिसराच्या स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उद्यानातील बाकांचीही दुरुस्ती आणि देखभाल आवश्यक आहे. तुटलेल्या फरशांमुळे विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना अडखळण्याचा किंवा पडण्याचा धोका संभवतो. त्यामुळे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी उद्यानाची तातडीने दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे.
शहरातील सार्वजनिक उद्याने ही नागरिकांसाठी व्यायाम, विरंगुळा आणि मोकळ्या हवेत वेळ घालवण्याची महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. मात्र, अशा ठिकाणी स्वच्छता आणि देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्यास नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा योग्य वापर करता येत नाही. जागृतेश्वर तलाव परिसरातील उद्यानाची सद्यःस्थिती पाहता, देखभाल व्यवस्थेचा आढावा घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
उद्यानांच्या देखभालीसाठी संबंधित विभाग किंवा कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करून कामांची नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे. केवळ उद्यान विकसित करणे पुरेसे नसून, त्यातील फरशा, बाक, स्वच्छता आणि इतर सुविधांची नियमित निगा राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने जागृतेश्वर तलाव परिसरातील उद्यानाची प्रत्यक्ष पाहणी करून तुटलेल्या फरशांची दुरुस्ती, कचऱ्याची विल्हेवाट आणि बाकांची देखभाल तातडीने करावी. तसेच उद्यानाची स्वच्छता आणि सुरक्षितता कायम राहण्यासाठी नियमित तपासणीची व्यवस्था राबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
तातडीने दुरुस्ती आवश्यक
- तुटलेल्या फरशांची दुरुस्ती
- साचलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट
- उद्यानातील बाकांची देखभाल
- नियमित स्वच्छता व तपासणी
अपघाताचा धोका
उद्यानातील तुटलेल्या फरशांमुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना अडखळण्याचा किंवा पडण्याचा धोका आहे. त्यामुळे उद्यान सुरक्षित ठेवण्यासाठी तातडीने दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे.
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