स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा दिवाळीनंतरच फैसला

उल्हासनगर, ता. २५ (बातमीदार) : उल्हासनगर महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन वादावरील सुनावणी आता २७ नोव्हेंबरला होणार आहे. उच्च न्यायालयात शुक्रवारी (ता. २३) झालेल्या सुनावणीदरम्यान महापौरांच्या वकिलांनी उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यातच दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे पुढील सुनावणी नोव्हेंबरच्या अखेरीस ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी इच्छुकांना नियुक्तीच्या निर्णयासाठी दिवाळीनंतरही प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. या नियुक्त्यांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीतील घडामोडींकडे राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान महापौरांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडण्यासाठी आणि उत्तरादाखल प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील सुनावणीपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सुनावणीकडे लक्ष
पुढील सुनावणीदरम्यान महापौरांच्या वतीने कोणते मुद्दे मांडले जातात, प्रतिज्ञापत्रात काय भूमिका स्पष्ट केली जाते आणि न्यायालयाकडून कोणते निर्देश दिले जातात, याबाबत उत्सुकता आहे. या सुनावणीनंतर स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेला कोणती दिशा मिळते, हे स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत इच्छुकांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.