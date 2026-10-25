सारळ, म्हात्रोळीचा पाणीप्रश्न सुटणार
घोळ नदीचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी तलावात वळविण्याचे काम वेगात
अलिबाग, ता. २५ (वार्ताहर) : अलिबाग तालुक्यातील सारळ आणि म्हात्रोळी परिसरातील नागरिकांची दीर्घकाळापासूनची पाणीटंचाई दूर करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद सदस्य अमित नाईक यांच्या पुढाकारातून घोळ नदीचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पाइपलाइनद्वारे सारळ तलावात आणण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. या उपक्रमामुळे परिसरातील पाणीसाठा वाढून नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सारळ आणि म्हात्रोळी परिसरात विशेषतः उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढते. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना पाण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. घोळ नदीतील पाणी समुद्रात वाहून जात असल्याने त्याचा स्थानिक पातळीवर उपयोग करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
स्थानिक जलसाठ्यात वाढ होण्याची अपेक्षा
घोळ नदीचे पाणी सारळ तलावात साठविल्यामुळे उपलब्ध जलस्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर करता येणार आहे. तलावातील पाणीसाठा वाढल्यास स्थानिक पाणीपुरवठ्याला मदत होऊ शकते. तसेच भूजलपातळीवरही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या कामामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाणीप्रश्नावर तोडगा निघण्याची आशा ग्रामस्थांना आहे.
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