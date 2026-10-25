मोठ्या टीव्हीत ‘हायसेन्स’चे अव्वल स्थानाचे लक्ष्य : पंकज राणा

मुंबई, ता. २५ : १०० इंचांपेक्षा जास्त मोठ्या टीव्हीमध्ये आम्ही जगात पहिल्या क्रमांकावर आहोत. आता बिग स्क्रीन टीव्ही म्हणजे ७५ इंच पेक्षा जास्त मोठ्या टीव्हीमध्ये आम्हाला भारताचा पहिल्या क्रमांकाचा ब्रॅँड व्हायचे आहे, असे ‘हायसेन्स इंडिया’चे सीईओ पंकज राणा यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.
कोहिनूर इलेक्ट्रॉनिक रिटेल ब्रांचच्या सहकार्याने आरजीबी गटातील १०० इंची मिनी एलजीडी प्रकारचा मोठा टीव्ही विक्रीसाठी आणला. आमच्याकडे ११६ इंचाचा आरजीबी टीव्ही आहे. हा जगातील सर्वात मोठा मिनी आरजीबी गटातील टीव्ही आहे. याच्या आवाजाचा दर्जा, स्क्रीनवरील चित्राची गुणवत्ता हे सारे चांगले आहे, असे ते म्हणाले.
आम्ही १०० इंचांपेक्षा जास्त मोठ्या टीव्हीमध्ये जगात पहिल्या क्रमांकावर असून, त्यातील निम्मा बाजारवाटा आमच्याकडे आहे. आम्ही फक्त टीव्ही बनवणारी कंपनी नसून पुढील महिन्यात फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनही भारतात आणू. आम्ही सर्वश्रेणीचे एसी भारतात विकत आहोत. आम्ही तीन वेळा फिफा वर्ल्ड कप फुटबॉल पुरस्कर्ते होतो. तर युरो कपचे ही अनेक वर्षे पुरस्कर्ते होतो. त्यामुळे भारतात ग्राहक जोडण्यास मदत झाली, असेही ते म्हणाले.
भारतातील आमची वार्षिक उलाढाल बाराशे ते पंधराशे कोटी रुपयांची आहे. यापुढे आमचे विक्री पथक देशात विक्री वाढवेल. तसेच वितरण जाळेही आम्ही वाढवत आहोत, असेही ते म्हणाले. याप्रसंगी कोहिनूरचे संचालक संजय मेवाणी तसेच अभिनेत्री निया शर्मा हजर होत्या.
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