नैना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर लवकरच बैठक; मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
१३ वर्षांच्या संघर्षानंतर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन; बाळाराम पाटील यांचा पाठपुरावा सुरूच
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार) ः नैना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी नैना प्रकल्पग्रस्त उत्कर्ष समिती, पनवेल यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. गेल्या १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, नैनाबाधित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लवकरच एक विशेष बैठक आयोजित केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले.
या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री भरत गोगावले आणि खासदार श्रीरंग बारणे यांनाही निवेदन देऊन नैना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी, न्याय्य हक्क आणि भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. याप्रसंगी बाळाराम पाटील यांच्यासह काशीनाथ पाटील, वामन शेळके, तालुका चिटणीस राजेश केणी, सभापती देवेंद्र मढवी, मनीषा चोरघे, नंदकुमार पाटील आणि शेखर शेळके आदी उपस्थित होते.
गेल्या १३ वर्षांपासून नैना प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करीत आहेत. त्यांच्या जमिनी, हक्क आणि भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांना न्याय मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करीत राहू तसेच शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि त्यांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आमचा संघर्ष कायम सुरू राहील, असे माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी बोलताना सांगितले.
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