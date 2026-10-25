दिवाळीपूर्वी ग्रॅच्युटी द्या, अन्यथा ‘काळी दिवाळी’ आंदोलन

दिवाळीपूर्वी ग्रॅच्युइटी न दिल्यास
‘काळी दिवाळी’ आंदोलन
बेस्ट सेवानिवृत्त कामगारांचा आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २५ : बेस्टमधून सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांची प्रलंबित ग्रॅच्युइटी आणि इतर देणी दिवाळीपूर्वी एकरकमी अदा करावीत, अन्यथा आझाद मैदानावर ‘काळी दिवाळी’ आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा बेस्ट सेवानिवृत्त कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भाई पानवडीकर यांनी दिला आहे.
बेस्टच्या सेवेत ३५ ते ४० वर्षे घालवलेल्या अनेक सेवानिवृत्त कामगारांना अद्याप हक्काची देणी मिळालेली नाहीत. आर्थिक अडचणी आणि गंभीर आजारांशी सामना करणाऱ्या ज्येष्ठ कामगारांना याचा मोठा फटका बसत आहे. या प्रश्नावर समितीने अनेक आंदोलने, उपोषणे आणि मोर्चे काढले; मात्र आश्वासनांपलीकडे काहीच मिळाले नसल्याची खंत पानवडीकर यांनी व्यक्त केली.
मागील आठवड्यात बेस्ट अध्यक्ष, मुंबईच्या महापौर, महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यासोबत बैठका झाल्या. दिवाळीपूर्वी देणी देण्याचे आश्वासन मिळाल्याचा दावा समितीने केला आहे, मात्र प्रत्यक्ष कार्यवाही न झाल्यास चार हजार ४०० सेवानिवृत्त कामगार आझाद मैदानावर एकत्र येऊन ‘काळी दिवाळी’ साजरी करतील आणि प्रशासनाविरोधात आंदोलन छेडतील, असा इशारा समितीने दिला आहे.
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