पनवेल महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिवाळीची भेट
३५ हजारांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर
सभागृह नेते ॲड. प्रकाश बिनेदार यांची घोषणा
पनवेल, ता. २५ (बातमीदार) ः दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पनवेल पालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महापालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी ३५ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. महापौर नितीन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सभागृह नेते ॲड. प्रकाश बिनेदार यांनी ही घोषणा केली. सभागृहाने या प्रस्तावाला सर्वानुमते मंजुरी दिली.
महापालिकेच्या विविध विभागांत कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त आर्थिक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ३५ हजार रुपये, प्राथमिक शिक्षकांना १५ हजार रुपये, तर एनयूएलएम व पीएमएवाय अधिकारी, परिश्रमिक अधिकारी, एनयूएचएम, डे-एनयूएलएम अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी, आशा वर्कर आणि गटप्रवर्तकांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा लाभ प्रतिनियुक्तीवरील तीन अधिकारी, आस्थापनेवरील ८१७ अधिकारी-कर्मचारी, ६६ प्राथमिक शिक्षक, एनयूएलएममधील अधिकारी, १४ परिश्रमिक अधिकारी, एनयूएचएममधील २१९ अधिकारी-कर्मचारी तसेच २३५ आशा वर्कर व गटप्रवर्तकांना मिळणार आहे. एकूण एक हजार ३५८ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या अनुदानाचा लाभ देण्याचे नियोजन आहे.
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