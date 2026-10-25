तीन चॉपर खरेदी, दोन वापरले ? पूर्णेकर हत्या प्रकरणात शस्त्रांचे गूढ कायम...

पूर्णेकर हत्या प्रकरणात शस्त्रांचे गूढ कायम
तीन चॉपर खरेदी, दोन वापरले? मीनाक्षी शिंदेंनाही बोलावणार चौकशीस!
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २५ : शिवसेनेचे (ठाकरे गट) विभागप्रमुख प्रदीप ऊर्फ बाळू पूर्णेकर यांच्या हत्येसाठी मुंबईच्या चोरबाजारातून खरेदी केलेल्या तीन चॉपरपैकी दोन चॉपरचा वापर झाल्याची माहिती एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिली. मात्र, पूर्णेकर यांच्यावर नेमक्या कोणत्या चॉपरने वार करण्यात आले, हे फॉरेन्सिक तपासातून स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे हत्येत वापरलेल्या शस्त्रांचा नेमका तपशील अद्याप समोर आलेला नाही.
पूर्णेकर यांच्या हत्येला येत्या तीन ते चार दिवसांनी महिना होत असला, तरी हत्येमागील उद्देश अद्याप गुलदस्त्यात आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत पाच जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडी झालेली आहे. हत्येचा कट, त्यामागील कारण आणि अन्य संभाव्य सहभागी व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. दरम्यान, आतापर्यंत दोन बांधकाम व्यावसायिक आणि एका तरुणीची चौकशी करण्यात आली आहे. या चौकशीतून हत्येमागील कारणांचा उलगडा होतो का, याकडे तपास यंत्रणेचे लक्ष आहे. तर शिंदे सेनेच्या माजी महापौर मीनाक्षी शिंदे यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांना आतापर्यंत सात वेळा चौकशीसाठी बोलावण्यात आले असून, त्यांची ५० तास चौकशी झाली आहे. त्यांना पुन्हा चौकशीसाठी बोलावले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच संबंधित दोन बांधकाम व्यावसायिकांचीही पुन्हा चौकशी होणार आहे. याशिवाय मीनाक्षी शिंदे यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्याची तयारी पोलिसांकडून सुरू आहे.
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