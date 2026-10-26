मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणासाठी जिल्हाधिकारी करंजाडेत

करंजाडेच्या गावठाणाचा तिढा सुटणार?
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चर्चेचे आश्वासन
पनवेल, ता. २६ (बातमीदार) : करंजाडे गावठाण आणि विस्तारित गावठाणासंदर्भातील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनासोबत सविस्तर चर्चा होणार आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे गावठाणाच्या प्रश्नांवर तोडगा निघण्याच्या दृष्टीने ग्रामस्थांच्या आशा उंचावल्या आहेत.
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमाची पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी नुकतीच करंजाडे येथे भेट दिली. या वेळी सरपंच मंगेश शेलार यांनी गावठाण आणि विस्तारित गावठाणासंदर्भातील प्रश्न त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. गावाची भौगोलिक परिस्थिती, गावठाणाची सद्य:स्थिती आणि विस्तारित गावठाणाशी संबंधित विविध बाबींची माहिती त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली.
गावठाण आणि विस्तारित गावठाणाचे प्रश्न स्थानिक नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून, त्यावर प्रशासनाने लक्ष देऊन योग्य तो मार्ग काढावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. ग्रामस्थांच्या अडचणी जाणून घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी जावळे यांनी पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन संबंधित विषयावर सविस्तर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.
या आगामी बैठकीत गावठाण आणि विस्तारित गावठाणाच्या प्रश्नांवर कोणती भूमिका घेतली जाते तसेच त्यावर तोडगा काढण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे करंजाडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या करंजाडे भेटीदरम्यान सरपंच मंगेश शेलार आणि ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांचे स्वागत करण्यात आले.
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