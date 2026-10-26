उल्हासनगर, ता. २६ (वार्ताहर) : शहरात पाणीकपात ३६ तासांची जाहीर करण्यात आली होती, मात्र काही परिसरात नागरिकांच्या नळाला तब्बल ५५ तासांनंतर पाणी आल्याने संताप व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे नागरिकांना अतिरिक्त १९ तास पाण्याविना काढावे लागले. आधीच पाणीटंचाईने हैराण झालेल्या नागरिकांच्या संतापात भर पडली असून, पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्य सरकारच्या दहा टक्के पाणीकपातीच्या निर्णयानुसार उल्हासनगरातील कॅम्प तीन, चार आणि पाचमध्ये दर आठवड्याला ३६ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचे पालिकेने जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात काही परिसरात तब्बल ५५ तासांनंतर नागरिकांच्या नळाला पाणी आल्याने पाणीपुरवठा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागला. नियोजित वेळेपेक्षा अतिरिक्त १९ तास पाणीपुरवठा बंद राहिल्याने अनेक घरांतील साठवलेले पाणी संपले. त्यामुळे गृहिणी, ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वसामान्यांची पाण्यासाठी मोठी धावपळ उडाली.
अवघ्या ३६ तासांची पाणीकपात ५५ तासांवर कशी पोहोचली, याबाबत प्रशासनाने खुलासा करावा, अशी मागणी होत आहे. दर आठवड्याला अशीच परिस्थिती निर्माण झाल्यास नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन पाणीपुरवठ्याचे नियोजन सुधारावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
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