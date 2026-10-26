खान कंपाउंडमधील रहिवाशांना रेल्वेची नोटीस

कल्याण, ता. २६ (वार्ताहर) : कल्याण-कसारा रेल्वे मार्गावरील तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेच्या कामासाठी जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. कल्याण पश्चिमेतील नेहरूनगर परिसरातील सिंडिकेट गेटजवळ असलेल्या आतिश खान कंपाउंडमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या परिसरातील ४६ रहिवाशांना रेल्वे प्रशासनाकडून पुन्हा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे सुमारे ७० वर्षांपासून येथे वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. जागा रिकामी करण्यापूर्वी पर्यायी घरे द्यावीत किंवा योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
आतिश खान कंपाउंडमधील अनेक कुटुंबे पिढ्यान्पिढ्या या परिसरात राहत आहेत. स्थानिक रहिवासी जना शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचा जन्म आणि विवाह याच परिसरात झाला असून, त्यांच्या कुटुंबाचे वास्तव्य आजी-आजोबांच्या काळापासून येथे आहे. १९९६ मध्ये घरांवर तोडक कारवाई झाल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. २०२३ मध्ये न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागल्याचे जना शेख यांनी सांगितले, मात्र २०२५ पासून पुन्हा नोटिसा येऊ लागल्या असून, आता घरे रिकामी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने रहिवाशांनी पुनर्वसनाची मागणी पुढे केली आहे. याप्रकरणी रहिवाशांनी शिवसेना (शिंदे गट) कल्याण शहरप्रमुख रवी पाटील यांची भेट घेऊन हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्यानंतर पाटील यांनी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना या प्रश्नाची माहिती देत तोडगा काढण्याची मागणी केली.
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