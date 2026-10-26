जुईनगरमध्ये रस्त्यावर मलबा!
रेती, डांबराच्या ढिगाऱ्यामुळे दुचाकीस्वारांची कसरत, पालिकेच्या कामावर प्रश्नचिन्ह
जुईनगर, ता. २६ (बातमीदार) : जुईनगर येथील चिंचोली तलावासमोरील रस्त्यावर पालिकेच्या कामानंतर डांबराचा ढिगारा आणि पसरलेली रेती अद्याप हटविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना, विशेषतः दुचाकीस्वारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ढिगारा चुकवताना किंवा रेतीवरून जाताना दुचाकी घसरण्याची शक्यता असल्याने अपघाताचा धोका वाढला आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतरही रस्ता सुरक्षित आणि स्वच्छ का करण्यात आला नाही, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
चिंचोली तलावासमोरील रस्त्यावर पालिकेतर्फे खोदकाम करण्यात आले होते, मात्र काम पूर्ण झाल्यानंतर खोदकामातून निघालेला डांबराचा मलबा रस्त्यावरच सोडण्यात आला आहे. त्यातच रस्त्याच्या कडेला रेती आणि वाळू पसरल्याने वाहनचालकांना मार्ग काढताना कसरत करावी लागत आहे. विशेषतः दुचाकीस्वारांना ढिगारा टाळण्यासाठी अचानक दिशा बदलावी लागत असल्याने वाहनावरील नियंत्रण सुटण्याची भीती आहे.
नेरूळ, जुईनगर आणि सानपाडा या तीन उपनगरांना जोडणारा हा समांतर मार्ग असल्याने येथे दिवसभर वाहनांची वर्दळ असते. गर्दीच्या वेळी डांबराचा ढिगारा चुकवताना वाहनचालकांना अचानक दिशा बदलावी लागल्यास मागून येणाऱ्या वाहनांशी धडक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील हा मलबा आणि पसरलेली रेती केवळ गैरसोयीची बाब नसून सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही चिंतेचा विषय ठरत आहे.
सार्वजनिक रस्त्यावर खोदकाम केल्यानंतर मलबा हटविणे, परिसर स्वच्छ करणे आणि रस्ता पूर्ववत करणे ही संबंधित यंत्रणा किंवा कंत्राटदाराची जबाबदारी आहे, मात्र चिंचोली तलावासमोरील रस्त्याची स्थिती पाहता या बाबींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. पालिकेच्या कामानंतरही नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत असेल, तर कामाच्या देखरेखीबाबत आणि जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
रस्त्यावरील डांबराचा ढिगारा तातडीने हटवून रेती आणि वाळू साफ करावी. तसेच खोदकाम केलेला भाग योग्य पद्धतीने पूर्ववत करून मार्ग सुरक्षित करावा, अशी मागणी वाहनचालकांकडून होत आहे. अपघात घडल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा संभाव्य धोका वेळीच दूर करून नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
काम संपले; रस्ता असुरक्षितच
- चिंचोली तलावासमोरील रस्त्यावर डांबराचा मलबा कायम.
- रस्त्याच्या कडेला रेती आणि वाळू पसरल्याने दुचाकी घसरण्याचा धोका.
- नेरूळ, जुईनगर आणि सानपाडा जोडणाऱ्या मार्गावर वाहनांची वर्दळ.
- मलबा हटवून रस्ता पूर्ववत करण्याची वाहनचालकांची मागणी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.