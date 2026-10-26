मुरूडला दुष्काळग्रस्त घोषित करा
भातशेती, फळबागांच्या नुकसानीनंतर विघ्नेश माळी यांची मागणी
मुरूड, ता. २६ (बातमीदार) : यंदा अत्यल्प व अनियमित पावसामुळे मुरूड तालुक्यातील भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, सुपारीच्या फळगळतीमुळे बागायतदारही अडचणीत आले आहेत. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुरूड तालुका तातडीने दुष्काळग्रस्त घोषित करून नुकसानीचे पंचनामे सुरू करावेत, अशी मागणी रायगड जिल्हा परिषद सदस्य विघ्नेश माळी यांनी तहसीलदार आदेश डफळ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
तहसीलदार कार्यालयात निवेदन सादर करताना शिवसेनेचे जिल्हा सहप्रमुख भरत बेलोसे, मुरूड तालुका संघटक यशवंत पाटील, पंचायत समितीच्या उपसभापती अश्विनी जंगम, सदस्य गणेश नाक्ती, मनोज कमाने, ऋषिकांत डोंगरीकर, स्वप्नील चव्हाण आदी उपस्थित होते.
निवेदनात मुरूडचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करणे, भातपिकांसह फळबागांचे सरसकट पंचनामे करून नुकसानभरपाई देणे, शेतीपम्पांचे वीजबिल आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे हप्ते माफ करणे किंवा त्यांना स्थगिती देणे, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करावी आणि संभाव्य तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या गावांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
महसूल विभागाचा नुकसान अहवाल शासनाकडे
निवेदन स्वीकारल्यानंतर तहसीलदार आदेश डफळ यांनी महसूल विभागाच्या पाहणीत मुरूड तालुक्यातील भातशेतीचे ६० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविल्याचे सांगितले. पाणीटंचाईसह अन्य समस्या सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
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