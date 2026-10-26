भीमाशंकरलगतच्या वृक्षतोडी विरोधात हरित लवादाकडे धाव

वृक्षतोडीविरोधात हरित लवादाकडे धाव
जंगल वाचविण्यासाठी उल्हास नदी बचाव कृती समितीचा पुढाकार
उल्हासनगर, ता. २६ (वार्ताहर) : कोट्यवधी नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याशी जोडलेल्या पेज नदीच्या खोऱ्यातील जंगलावर वृक्षतोडीची टांगती तलवार आहे. कर्जत-भीमाशंकर पट्ट्यातील जलविद्युत प्रकल्पासाठी प्रस्तावित ३२ हजारांहून अधिक झाडांच्या तोडीला उल्हास नदी बचाव कृती समिती आणि पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केला आहे. जलस्रोत, वन्यजीव आणि आदिवासींच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित करीत त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद आणि पर्यावरण विभागाकडे धाव घेत वृक्षतोड तातडीने थांबविण्याची मागणी केली आहे.
पेज नदीच्या खोऱ्यात प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कर्जत-भीमाशंकर पट्ट्यात टोरंट पॉवर कंपनीच्या ३,००० मेगावॉट क्षमतेच्या पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुमारे ६०० एकर वनक्षेत्रातील ३२ हजारांहून अधिक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती पर्यावरणप्रेमींनी दिली. सायडोंगर परिसरातील या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च १३,५०० ते १५,००० कोटी रुपये आहे.
भीमाशंकर अभयारण्यालगतच्या जंगलातील वृक्षतोडीमुळे जैवविविधता, जलस्रोत आणि स्थानिक आदिवासींच्या जीवनावर परिणाम होण्याची भीती उल्हास नदी बचाव कृती समिती, हुतात्मा दिलीप कपोते फाउंडेशनने व्यक्त केली आहे. यावर त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद आणि पर्यावरण विभागाकडे धाव घेत वृक्षतोडीवर बंदीची मागणी केली आहे.
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