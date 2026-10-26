१९ हजार विद्यार्थीना वर्षाला ६ हजारांची शिष्यवृत्ती

१९ हजार विद्यार्थिनींना वर्षाला
सहा हजारांची शिष्यवृत्ती
उल्हासनगर महापालिकेची ‘ज्योती कलानी लाडकी विद्यार्थिनी योजना’
उल्हासनगर, ता. २६ (बातमीदार) : मुलींच्या शिक्षणाला आर्थिक बळ देण्यासाठी उल्हासनगर महापालिकेने स्वर्गीय आमदार ज्योती कलानी यांच्या नावाने ‘लाडकी विद्यार्थिनी योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत शहरातील इयत्ता सातवी ते बारावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरमहा ५०० रुपये म्हणजेच वर्षाला सहा हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. सुमारे १९ हजार विद्यार्थिनींना या योजनेचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक अडचणींमुळे मुलींचे शिक्षण थांबू नये, शालेय खर्चासाठी पालकांना मदत व्हावी आणि शिक्षणातील गळती कमी व्हावी, हा या योजनेमागील उद्देश आहे. गोल मैदान येथील खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाच्या आवारात या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील कार्यक्रम झाला. या वेळी महापौर अश्विनी निकम, माजी महापौर लीलाबाई आशान, पंचम कलानी, सीमा कलानी, शिक्षण समिती सभापती साक्षी सुर्वे, संगीता कंडारे, शिवसेनेचे महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, नगरसेविका राजश्री चौधरी, शहरप्रमुख राजेंद्रसिंह भुल्लर-महाराज, नगरसेवक जमनू पुरस्वानी, दिलीप गायकवाड, शिवसेनेचे कमलेश निकम, प्रकाश माखीजा आणि मनोज लासी आदी उपस्थित होते.
शैक्षणिक खर्चाला हातभार
सध्याच्या काळात मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च वाढत असल्याने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या कुटुंबांसमोर अनेक आव्हाने उभी राहतात. शालेय शुल्क, वह्या-पुस्तके, गणवेश, प्रवास आणि इतर शैक्षणिक गरजांसाठी पालकांना खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत दरमहा ५०० रुपयांची मदत मिळाल्यास विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक खर्चाचा काही भार हलका होऊ शकतो. इयत्ता सातवी ते बारावी हा विद्यार्थिनींच्या शैक्षणिक वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. या काळात आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षण खंडित होऊ नये आणि मुलींना पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या दृष्टीने योजनेचे महत्त्व अधोरेखित केले जात आहे. विशेषतः गरजू कुटुंबांतील विद्यार्थिनींना या मदतीचा उपयोग होऊ शकतो.
बँक खात्यात थेट मदतीची संकल्पना
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर विद्यार्थिनींच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा करण्याची संकल्पना आहे. दरमहा ५०० रुपयांप्रमाणे वर्षभरात एका विद्यार्थिनीला सहा हजार रुपये मिळू शकतात. या आर्थिक मदतीमुळे मुलींचे शिक्षण सुरू ठेवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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