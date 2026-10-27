वृक्षांवर जाहिरातींचे ओझे
बॅनर हटविण्यासाठी प्रशासनाच्या कारवाईची प्रतीक्षा
कासा, ता. २७ (बातमीदार) : एकीकडे पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित केले जात असताना, दुसरीकडे डहाणू तालुक्यातील डहाणू शहर, चारोटी आणि कासा परिसरात झाडांवर अनधिकृत जाहिरात बॅनर लावण्याचे प्रकार वाढत आहेत. लग्नसमारंभ, वाढदिवस, राजकीय कार्यक्रम आणि विविध उद्घाटनांसाठी लावलेले बॅनर कार्यक्रम संपल्यानंतरही अनेक महिने हटविले जात नसल्याने परिसराचे विद्रूपीकरण होत आहे. विशेष म्हणजे, बॅनर बांधण्यासाठी झाडांच्या खोडांमध्ये खिळे ठोकले जात असल्याने वृक्षांच्या आरोग्यालाही धोका निर्माण होत आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे.
कासा ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या सरपंच सुनीता कामडी म्हणाल्या, ‘‘कासा परिसरात झाडांवर आणि मोक्याच्या ठिकाणी अनधिकृत बॅनर लावल्याचे निदर्शनास आले आहे. असे बॅनर हटविण्याच्या सूचना ग्रामपंचायतीने दिल्या आहेत. यापुढे बॅनर लावण्यासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक असणार असून, त्यासाठी नियमावली तयार केली जात आहे. ‘‘पर्यावरणप्रेमी आशीष चव्हाण म्हणाले, ‘‘कार्यक्रमाचे बॅनर कार्यक्रम संपल्यानंतर दोन दिवसांत काढले पाहिजेत. झाडांवर खिळे ठोकून बॅनर लावल्याने झाडांचे नुकसान होते. प्रशासनाने अशा अनधिकृत बॅनरची दखल घेऊन ते तातडीने हटवावेत आणि संबंधितांवर कारवाई करावी.’’
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