तुर्भे स्टोअरमधील अपघातानंतर महापालिका खडबडून जागी
छाया गायकवाड यांच्या मृत्यूनंतर नागरिकांच्या लढ्याला यश; महिनाभरात पादचारी पूल उभारण्याचे लेखी आश्वासन
तुर्भे, ता. २७ (बातमीदार) : तुर्भे स्टोअर येथील ठाणे-बेलापूर मार्गावर रस्ता ओलांडताना छाया गायकवाड या महिलेचा अपघात होऊन मृत्यू झाल्यानंतर अखेर नवी मुंबई पालिका प्रशासनाला जाग आली आहे. या अपघाताची गंभीर दखल घेत महापालिकेने पुढील एका महिन्यात पादचारी पूल उभारण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या ठिकाणी सुरक्षित पादचारी मार्गाची मागणी करणाऱ्या नागरिकांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते अभिमान जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी या धोकादायक ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी महापालिका प्रशासनाकडे केली होती. या निवेदनाची दखल घेत महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता पंढरीनाथ चवडे यांनी महिनाभरात पादचारी पूल उभारण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने पादचारी पूल उभारण्याबरोबरच वाहतूक पोलिस आणि सुरक्षा रक्षक तैनात करणे, तसेच सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सिग्नल यंत्रणा बसविण्याबाबत आश्वासन दिल्याचे नागरिकांनी सांगितले. या उपाययोजनांमुळे पादचाऱ्यांना रस्ता ओलांडताना सुरक्षितता मिळेल आणि वाहनचालकांवरही नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.