भिवंडीत लवकरच सिटी बस धावणार

भिवंडी, ता. २७ (बातमीदार) : शहर परिसरात पालिका प्रशासनाची परिवहन सेवा नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे हाल होतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिका ई-बससेवा सुरू करणार, असे आश्वासन अर्थसंकल्पामध्ये देत होती, मात्र त्याची पूर्तता होत नव्हती, मात्र आता केंद्र सरकारच्या सहकार्याने पालिकेमार्फत भिवंडीत सिटी बस (प्रवासी बस) चालवण्यात येणार आहे.
भिवंडी शहर परिसरात सिटी बससेवा सुरू करण्यासंदर्भात पालिकेच्या मुख्य कार्यालयात महापौर नारायण चौधरी यांनी भिवंडी, तसेच कल्याण-डोंबिवली पालिका अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेऊन कामकाजाचा आढावा घेतला. या वेळी आमदार महेश चौघुले, पालिकेचे उपायुक्त व अधिकारी वर्ग उपस्थित होते. भिवंडी नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर होऊन २५ वर्षे झाली. आता सुमारे एक हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेला स्थानिकांसाठी बस सेवा सुरू करता आलेली नाही, मात्र आता लवकरच महापालिकेच्या एकूण १०० इलेक्ट्रिक बस धावणार आहेत. या बस केंद्राकडून पालिकेला मिळणार आहेत. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाला शहरातील विविध भागात चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे काम सुरू झाल्याची माहिती महापौरांनी दिली. तसेच महापालिका प्रशासन उल्हासनगरसह भिवंडी, कल्याण या तीन शहरांना जोडणारी ई-बससेवा कार्यान्वित करण्याच्या योजनेवर काम सुरू केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बससेवेमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत वाढेल, त्याशिवाय शहरवासीयांना स्वस्त प्रवासाचा लाभ मिळणार आहे. पालिका प्रशासन स्वत:च्या १०० ई-बस चालवणार आहे. केंद्र सरकारसह परिवहन विभाग व कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त, प्रशासन यांच्यासोबत समन्वय साधून मंजुरी घेतली आहे. शहरातील कोंबडपाडा, टेमघर, शांतीनगर, कल्याण रोड अशा विविध ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी जागा निश्चित करून तेथे उभारणीचे काम सुरू केले आहे.
कोंडी दूर होण्यास मदत
नवीन बससेवेमुळे शहरातील दुचाकींचे प्रमाणदेखील कमी होईल. तसेच शहर परिसरात प्रदूषणही होणार असून, पर्यावरणपूरक प्रवास असेल. परिवहन सेवेसाठी उल्हासनगरसह भिवंडी, कल्याणमध्ये समिती स्थापन केली असून, बससेवा सुरू करण्याचे नियोजन सुरू आहे, असे संकेत महापौरांनी दिले.
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