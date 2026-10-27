श्रीवर्धनमध्ये स्मशानभूमीत जादूटोणा अन् अघोरी कृत्य

स्मशानभूमीत जादूटोण्याचा प्रकार
श्रीवर्धनमध्ये पुण्यातील पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल
श्रीवर्धन, ता. २७ (वार्ताहर) ः येथील दांडा स्मशानभूमीत जादूटोणा आणि अघोरी प्रथा करण्याच्या उद्देशाने पूजा-अर्चा करणाऱ्या पुण्यातील पाच जणांविरुद्ध श्रीवर्धन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोमवारी (ता. २६) ही धक्कादायक घटना उघडकीस आली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रीवर्धन दांडा येथील स्मशानभूमीत संशयास्पद हालचाली दिसल्याने स्थानिक नागरिक व प्रत्यक्षदर्शींनी त्या ठिकाणी धाव घेतली. स्मशानभूमीत संबंधित व्यक्ती जादूटोणा करण्यासाठी पूजा-अर्चा करत असल्याचे आढळले. पूजा करताना त्या ठिकाणी टाचण्या लावलेली लिंबे, नारळ, काळ्या बाहुल्या, विशिष्ट व्यक्तींचे फोटो, तसेच रिकामी दारूची बाटली आदी साहित्य आढळले. याप्रकरणी दांडा, श्रीवर्धन येथील रहिवासी महेंद्र पोलेकर यांनी श्रीवर्धन पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यांच्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी अनंत लक्ष्मीकांत ढाकेफळकर (वय ४९, रा. भोसरी, पुणे), संतोष गणपतराव भंडेराव (४१, रा. चाकण, पुणे), सचिन विरचंद धुदेडीया (३६ रा. भोसरी, पुणे), संगीता शांताराम जाधेकर (५० रा. भोसरी, पुणे), निवेदिता महेंद्र पवार (२७, रा. मोशी, चाकण, पुणे) यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील अधिक तपास पोलिस हवालदार हिंदोळा करत आहेत.
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