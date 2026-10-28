आकाशकंदिलांच्या खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये गर्दी

आकाशकंदील खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये गर्दी
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबई, पनवेल आणि उरणमध्ये सजावटीच्या वस्तूंची रेलचेल; स्थानिक कारागिरांना कामाची संधी
तुर्भे, ता. २८ (बातमीदार) : दिवाळीचा सण अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण परिसरातील बाजारपेठांमध्ये खरेदीची लगबग सुरू झाली आहे. विविध भागांतील बाजारपेठा रंगीबेरंगी आकाशकंदिलांनी उजळल्या असून, घरांची सजावट करण्यासाठी नागरिकांकडून आकाशकंदील, पणत्या, विद्युत माळा आणि विविध शोभेच्या वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जात आहे. यंदा बाजारात २०० रुपयांपासून ते २,५०० रुपयांपर्यंत आकाशकंदील उपलब्ध आहेत.
शहरातील प्रमुख बाजारपेठांमधील दुकानांमध्ये रंगीबेरंगी आकाशकंदिलांची आकर्षक मांडणी केली आहे. पारंपरिक कागदी कंदिलांसोबतच कापडी, बांबूच्या पट्ट्यांपासून तयार केलेले, ताराकृती, गोलाकार, चौकोनी आणि बहुरंगी आकाशकंदील ग्राहकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. कमळाच्या आकारातील, मोराच्या रचनेतील, राजवाड्याच्या प्रतिकृतीसारखे तसेच आकर्षक नक्षीकाम आणि सजावटीच्या झालरी असलेले कंदील यंदा बाजारात उपलब्ध आहेत. कंदिलांच्या आकारानुसार, वापरलेल्या साहित्याप्रमाणे आणि सजावटीच्या प्रकारानुसार त्यांच्या किमतीत फरक आहे. साधे कागदी आकाशकंदील २०० ते ४०० रुपयांमध्ये उपलब्ध आहेत. मध्यम आकाराचे आणि अधिक आकर्षक सजावट असलेले कंदील ५०० ते १,००० रुपयांपर्यंत मिळत आहेत. तर मोठ्या आकाराचे, कलात्मक नक्षीकाम केलेले आणि विशेष सजावट असलेल्या आकाशकंदिलांसाठी १,२०० ते २,५०० रुपये मोजावे लागत आहेत. हे दर कंदिलाच्या प्रकारानुसार बदलतात.
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर घर, सोसायट्या आणि दुकाने सजवण्यासाठी नागरिकांकडून आकाशकंदिलांची खरेदी केली जात आहे. पारंपरिक कंदिलांसोबतच आधुनिक रचना असलेल्या कंदिलांनाही ग्राहक पसंती देत आहेत. दिवाळी जवळ येत आहे तसतशी बाजारपेठांमधील खरेदीची लगबग वाढण्याची शक्यता असून, आकाशकंदिलांच्या विक्रीतही तेजी येण्याची अपेक्षा व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
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