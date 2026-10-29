कोनगावातील ट्रान्सफॉर्मरना सुरक्षा कवच

कोनगावात १० ट्रान्स्फॉर्मरना सुरक्षा कवच
वज्रेश्वरी, ता. २९ (बातमीदार) : विद्युत अपघातांचा धोका कमी करून नागरिकांची सुरक्षितता वाढविण्यासाठी महावितरणने कोनगाव परिसरातील दहा ट्रान्स्फॉर्मरभोवती फायबर कंपाउंड उभारले आहे. ट्रान्स्फॉर्मरच्या परिसरात नागरिकांचा अनधिकृत प्रवेश रोखणे आणि विद्युत यंत्रणेपासून सुरक्षित अंतर राखणे, हा या उपाययोजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या कामामुळे वीज वितरण यंत्रणेच्या संरक्षणासोबतच नागरिकांच्या सुरक्षिततेलाही प्राधान्य मिळाले आहे.
महावितरणच्या कल्याण-२ मंडळाचे अधीक्षक अभियंता दिलीप फुंदे यांच्या आदेशानुसार, कल्याण ग्रामीण विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण धनाईत आणि टिटवाळा उपविभागाचे उपकार्यकारी अभियंता अरविंद तायडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम करण्यात आले. भिवंडी तालुक्यातील कोन युनिटचे सहाय्यक अभियंता धनंजय पाटील यांच्या पुढाकाराने दहा ट्रान्स्फॉर्मरभोवती सुरक्षा कुंपण उभारण्यात आले. हे काम पूर्ण करण्यासाठी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी विशेष मेहनत घेतली.
वीज वितरण व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ट्रान्स्फॉर्मरच्या परिसरात पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था नसल्यास नागरिकांना, विशेषतः लहान मुलांना, विद्युत अपघाताचा धोका संभवतो. ट्रान्स्फॉर्मरजवळील अनावश्यक वावर तसेच विद्युत यंत्रणेच्या संपर्कात येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन फायबर कंपाऊंड उभारण्यात आले आहे. त्यामुळे ट्रान्स्फॉर्मरपर्यंत सहज प्रवेश होण्यास प्रतिबंध होणार असून, संभाव्य अपघातांचा धोका कमी करण्यास मदत मिळेल.
वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्याबरोबरच विद्युत यंत्रणेची सुरक्षितता राखणेही महावितरणसाठी महत्त्वाचे आहे. अपघात घडल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा संभाव्य धोके वेळीच ओळखून प्रतिबंधात्मक व्यवस्था उभारणे अधिक परिणामकारक ठरते. याच दृष्टिकोनातून कोनगाव परिसरातील दहा ट्रान्सफॉर्मरभोवती सुरक्षा कुंपण उभारण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे वीज वितरण यंत्रणेचे संरक्षण आणि नागरिकांची सुरक्षितता या दोन्ही बाबींना बळ मिळाले आहे.
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