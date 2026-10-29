विरार-अलिबाग बाधित शेतकऱ्यांचे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन

विरार-अलिबागसाठी वाढीव मोबदल्याची मागणी
उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन
भिवंडी, ता. २९ (बातमीदार) : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पासाठी भिवंडी तालुक्यातील खारपट्टी परिसरातील १४ गावांमधील शेतजमिनींचे संपादन करण्यात येत आहे, मात्र जमिनींचे मूल्यांकन कमी दराने झाल्याचा आरोप करत बाधित शेतकऱ्यांनी वाढीव मोबदल्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात शिवसेनेचे ठाणे ग्रामीण जिल्हाप्रमुख देवानंद थळे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी बुधवारी उपविभागीय अधिकारी अमित सानप यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
या प्रकल्पासाठी संबंधित गावांतील जमिनींची मोजणी पूर्ण झाली असून, मोबदला स्वीकारण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, मात्र शासनाने जमिनींचे मूल्यांकन फॅक्टर-१ आणि एमएमआरडीएच्या झोननुसार केल्याने शेतकऱ्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी मोबदला मिळत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे.
याच परिसरातून जाणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा मोबदला फॅक्टर-२नुसार देण्यात आला आहे. त्यामुळे एकाच भागातील जमिनींसाठी दोन वेगवेगळे दर का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. विरार-अलिबाग प्रकल्पामुळे पारंपरिक शेतीचे उत्पन्नही बंद होण्याची शक्यता असल्याने नुकसानभरपाई निश्चित करताना या बाबीचा विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाप्रमाणे फॅक्टर-२नुसार मोबदला द्यावा किंवा ज्या गावाला सर्वाधिक दर मिळाला आहे, तोच दर सर्व बाधित गावांसाठी लागू करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. कमी दरामुळे बाधित शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष असून, वाढीव मोबदल्यासाठी त्यांचा संघर्ष सुरू आहे.
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