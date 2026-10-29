पनवेलमध्ये आणखी पाच दवाखाने
शासनाची मंजुरी; मोफत उपचारांसाठी आरोग्य सुविधांचा विस्तार
पनवेल, ता. २९ (बातमीदार) : पनवेल महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मोफत आणि सुलभ आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणखी पाच ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाने’ सुरू करण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाने या दवाखान्यांना मंजुरी दिली असून, येत्या काही दिवसांत ते सुरू होणार असल्याची माहिती महापालिकेचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी यांनी दिली. या निर्णयामुळे शहरातील प्राथमिक आरोग्य सुविधांचे जाळे विस्तारण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासनाच्या या योजनेंतर्गत सर्वसामान्य तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवा पुरविली जाते. पनवेल परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि आरोग्य सुविधांची वाढती गरज लक्षात घेता नव्या दवाखान्यांची आवश्यकता होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रशांत ठाकूर, महापौर नितीन पाटील आणि महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांनंतर पाच दवाखान्यांना मंजुरी मिळाली आहे.
प्राथमिक उपचारांची व्याप्ती वाढणार
पनवेल महापालिकेमार्फत सध्या १६ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, दोन ‘आपला दवाखाने’ आणि नऊ आरोग्यवर्धिनी केंद्रांच्या माध्यमातून नागरिकांना आरोग्यसेवा दिली जाते. आता नव्या पाच दवाखान्यांची भर पडणार असल्याने ही व्यवस्था अधिक विस्तृत होईल. स्थानिक पातळीवर आरोग्य सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांना उपचारांसाठी दूरवर जाण्याची गरज कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
सर्वसामान्यांना दिलासा
मोफत प्राथमिक उपचारांची सुविधा जवळ उपलब्ध झाल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांचा आरोग्यावरील खर्च कमी होण्यास मदत होईल. वेळेवर उपचार मिळण्याबरोबरच नागरिकांना आरोग्यविषयक समस्यांसाठी स्थानिक स्तरावर सुविधा मिळू शकतील. नव्या दवाखान्यांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू झाल्यानंतर पनवेलमधील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला अधिक बळ मिळणार आहे.
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