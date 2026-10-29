उल्हासनगरमध्ये सामोपचाराने तोडगा

उल्हासनगर, ता. २९ (बातमीदार) : महापौर अश्विनी निकम यांच्या दालनात सोमवारी (ता. २६) अधिकारी आणि कामगार नेत्यांच्या दिवाळी अनुदानाबाबत चाललेल्या अनेक तासांच्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघत नसल्याने ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली होती. शेवटी आता सामोपचाराने तोडगा काढण्यात आल्यावर आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी कर्मचाऱ्यांना १८ हजार ५०० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मध्यस्थी करणारे नगरसेवक नाना बागुल यांनी दिली.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्यामुळे सुरवातीला १० हजार दिवाळी बोनस देण्याचे मत प्रशासनाने मांडले होते. त्यावर कामगार संघटनांनी विरोध केला होता. त्यानंतर मागच्या वर्षीप्रमाणे १८ हजार रुपये देण्यावर चर्चा झाली, मात्र यावर्षी अनुदान वाढवून मिळायला हवा, असा पवित्रा कामगार नेत्यांनी घेतला होता. शेवटी सामोपचाराने तोडगा निघाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या १८ हजार ५०० रुपये दिवाळी बोनसवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या बैठकीला महापौर अश्विनी निकम,आयुक्त मनीषा आव्हाळे, उपमहापौर अमर लुंड, स्थायी समिती सभापती कलवंतसिंग सोहता, नगरसेवक नाना बागुल, मुख्यलेखा अधिकारी नितल लव्हाळे, मुख्यलेखा परीक्षक सुषमा पाटील, कामगार नेते शाम गायकवाड, चरणसिंग टाक, दिलीप थोरात, राधाकृष्ण साठे, संगीता काळे, शिक्षण समिती सभापती साक्षी सुर्वे आदी उपस्थित होते.
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