जीव गेल्यानंतरही पोलिसांना जाग येत नाही? - राजन विचारे पोलीस आयुक्तांसमोर संतप्त

पोलिसांना जाग येत नाही?
राजन विचारे पोलिस आयुक्तांसमोर संतप्त
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २९ : प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणावरून पोलिसांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत शिवसेना (ठाकरे) माजी खासदार राजन विचारे यांनी पोलिस आयुक्तांसमोर संताप व्यक्त केला. जीव गेल्यानंतरही पोलिसांना जाग येत नाही, तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसेल, तर दाद मागायची तरी कोणाकडे, असा सवाल विचारे यांनी केला. तसेच संबंधित प्रकरणात नेमकी काय कारवाई झाली, याचा जाब त्यांनी आयुक्तांना विचारला.
मूळशी परिसरातील एका व्हिडिओचा संदर्भ देत विचारे यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. संबंधित व्हिडिओमध्ये एका तरुणाकडून पोलिसांच्या दिशेने भांडी फेकल्याचा प्रकार दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणातील संबंधित तरुण काल खंडणीविरोधी पथकाच्या कार्यालयात उपस्थित असल्याचा दावाही त्यांनी केला. आम्ही तक्रारी करतो, मात्र कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाबाहेर आपण उभे असताना हा तरुण तिथे उपस्थित होता, असे सांगून त्यांनी याबाबत माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही विचारणा करण्याचे आवाहन केले, मात्र गेल्या एक-दोन दिवसांपासून हा तरुण कुठेही दिसत नसल्याचे सांगत त्यांनी पोलिसांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला.
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