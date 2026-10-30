व्यावसायिकाकडून खंडणी उकळणाऱ्या पाच बनावट पोलिसांना अटक

भिवंडी, ता. ३० (वार्ताहर) : व्यावसायिकाच्या गोदामात छापा मारून पोलिस आणि कॉपीराईट विभागाचे अधिकारी असल्याची बतावणी करून कारवाईची धमकी देऊन दोन लाखांची खंडणी उकळणाऱ्या पाच बनावट पोलिसांच्या टोळीच्या मुसक्या आवळण्यात भिवंडी तालुका पोलिसांना यश मिळाले आहे. कुमार अशोक तायडे (वय ३५), दिनेश पंडीत निकम (४५), मंगेश शांताराम देवधरकर (४२, तिघे रा. मानखुर्द, मुंबई), सुरेश भिवाजी चौगुले (४२, रा. सायन मुंबई), सोनू गुरुबच्चन सिंग (३०, रा. पनवेल, रायगड) अशी अटक संशयितांची नावे आहेत. जावेद सिद्धिकी आणि प्रशांत नाईक (दोघेही रा. नवी मुंबई) अशी फरार संशयितांची नावे आहेत.
मुकेश मंगलदास पटेल यांचा सोनाळेमधील राजराजेश्वरी कंपाउंड येथे गोदामात कच्चा माल आणून कामधेनू या नावाने तूप उत्पादन कंपनी आहे. या ठिकाणी वरील सात संशयितांनी १ ऑक्टोबरला कंपनीत प्रवेश करून ते पोलिस, कॉपीराईटचे अधिकारी असल्याची बतावणी करून तुम्ही बनावट तूप तयार करता, तुमच्यावर कारवाई करून तुम्हाला अटक करून व्हिडीओ काढून तो लाईव्ह करतो व तुमच्या कंपनीची बदनामी करतो, अशी भीती घालून व्यावसायिक मुकेश मंगलदास पटेल यांना धमकावून दोन लाखांची खंडणी उकळली. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्याने व्यावसायिकाने भिवंडी तालुका पोलिस ठाण्यात मंगळवारी (ता. २७) तक्रार नोंदवली. खंडणीच्या गुन्ह्यात पोलिस पथकाने कुमार तायडे, दिनेश निकम, मंगेश देवधरकर, सुरेश चौगुले, सोनू सिंग यांना वेगवगेळ्या ठिकाणाहून अटक केली आहे. त्यांना भिवंडी न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.
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