आजीच्या सोन्यावर पुतण्याचा डल्ला!

वांगणीत सोन्यावर डल्ला
पुतण्यासह तिघांना अटक, १२ तासांत गुन्ह्याचा उलगडा
बदलापूर, ता. ३० (बातमीदार) ः वांगणीत पुतण्यानेच आपल्या ८० वर्षीय काकूच्या घरातील सोन्यावर डल्ला मारला. राजेश शेलार (वय ३९) याने दोन साथीदारांच्या मदतीने हा कट रचल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले. १२ तासांत गुन्ह्याचा उलगडा झाल्याने आणि दागिने परत मिळाल्याने वृद्ध महिला अत्यंत भावुक झाल्या. त्यांनी पोलिसांचे आभार मानले.
वांगणीतील विठ्ठल मंदिरासमोरील घरात २४ ऑक्टोबरला तिघे गेले. त्यांनी घर भाड्याने आहे का, अशी विचारणा करून पिण्यासाठी पाणी मागितले. वृद्ध महिला पाण्यासाठी घरात गेल्यानंतर त्यांनी घरात प्रवेश केला. त्यांच्या गळ्यातील सुमारे २० ग्रॅम वजनाची सोन्याच्या मण्यांची माळ, तसेच हातातील सुमारे २५ ग्रॅम वजनाच्या सोन्याच्या बांगड्या जबरदस्तीने काढून घेतल्या. विरोध केल्यास जीवे मारण्याची धमकी देत तिघे पसार झाले. याप्रकरणी कुळगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी राजेश शेलार, गणेश सोनवणे (वय ३५) आणि शिवम पांडे (वय २६) यांना अटक केली. एका विधिसंघर्षग्रस्त बालकालाही ताब्यात घेण्यात आले असून, ऋषिकेश बांगार याचा पोलीस शोध घेत आहेत.
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