मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी १३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ
अंतिम मतदार यादी ३० नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार
पालघर, ता. ३० (बातमीदार) : मतदार यादी अधिक अचूक आणि सर्वसमावेशक करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमाला भारत निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ दिली आहे. महाराष्ट्रातील मतदार नोंदणीसंदर्भातील दावे व हरकती दाखल करण्यासाठी आता १३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रारूप मतदार यादीत नाव नसलेल्या पात्र नागरिकांना तसेच मतदार यादीतील नोंदींबाबत आक्षेप असलेल्या मतदारांना दुरुस्ती आणि नोंदणीसाठी अतिरिक्त संधी उपलब्ध झाली आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यापूर्वी १ ऑक्टोबर रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांनी दावे व हरकती दाखल करण्याच्या कालावधीत वाढ करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे.
सुधारित वेळापत्रकानुसार, मतदार नोंदणीसाठी दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत १३ नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. प्राप्त दावे व हरकतींची छाननी करून त्यावर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया २५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ३० नोव्हेंबर २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर पालघर जिल्ह्यातील सर्व पात्र नागरिकांनी प्रारूप मतदार यादीत आपले नाव आहे की नाही, याची प्राधान्याने खात्री करावी. तसेच नावाचे स्पेलिंग, पत्ता, वय आणि अन्य आवश्यक तपशील योग्य आहेत की नाही, याची तपासणी करावी. मतदार यादीत नाव समाविष्ट नसलेल्या पात्र नागरिकांनी विहित प्रक्रियेनुसार नाव नोंदणीसाठी अर्ज करावा. त्याचप्रमाणे नाव, पत्ता किंवा अन्य नोंदींमध्ये त्रुटी आढळल्यास दुरुस्तीसाठी, तसेच चुकीच्या नोंदींबाबत हरकत असल्यास संबंधित अर्ज मुदतीत दाखल करावा.
यासाठी नागरिकांना संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी, सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी किंवा मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) यांच्यामार्फत अर्ज सादर करता येणार आहेत. मुदतवाढ मिळाल्यामुळे अद्याप मतदार यादी तपासली नसलेल्या नागरिकांनी ही संधी गमावू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
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