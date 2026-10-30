झोपडीधारकांना पुनर्वसनाची माहिती एका क्लिकवर

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पात्रता, वारस नोंदणी आणि सदनिका वाटपाची माहिती मिळविण्यासाठी आता झोपडीधारकांना प्राधिकरणाच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सुविधा सुरू केली असून, एका संदेशाद्वारे घरबसल्या ही माहिती मिळविता येणार आहे.
प्राधिकरणाच्या ०२२-४१३५६८४० या दूरध्वनी क्रमांकावर व्हॉट्सॲप संदेश पाठवून नागरिकांना माहिती घेता येईल. यासाठी संबंधित झोपडीधारकाचे नाव आणि गृहनिर्माण संस्थेचे नाव नमूद करणे आवश्यक आहे. पात्रता, वारस नोंदणी, प्रकल्पबाधित (पीएपी) तसेच सदनिका वाटपाची माहिती या सुविधेद्वारे उपलब्ध होणार आहे.
ठाण्यासह महामुंबईमध्ये झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना अनेक वेळा प्राधिकरणाच्या कार्यालयांमध्ये चकरा माराव्या लागत होत्या. कागदपत्रांच्या पूर्ततेपासून ते योजनेची स्थिती अशा विविध पातळीवर माहिती मिळवताना अनेक अडचणी येत होत्या. याची दखल प्राधिकरणाने घेतली आहे.
झोपडपट्टीधारकांना पुनर्वसन योजनेशी संबंधित माहिती घरबसल्या आणि विनामूल्य मिळावी, तसेच माहिती घेण्यासाठी प्राधिकरणाच्या कार्यालयात वारंवार येण्याची गरज भासू नये, या उद्देशाने व्हॉट्सॲप चॅटबॉट ही सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. व्हॉट्सॲप चॅटबॉट सेवा २४ तास सुरू राहणार असल्याने नागरिकांना कोणत्याही वेळी माहिती मिळविता येईल.
वेळ वाचणार
या सुविधेमुळे नागरिकांचा वेळ वाचण्यासह माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे. झोपडीधारकांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ राव यांनी केले आहे.
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