ठाणे जिल्ह्यात " प्रति थेंब अधिक पीक " योजना

शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनाचा आधार
मुरबाड, ता. ३० (बातमीदार) : शेतीसाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवून उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने ठाणे जिल्ह्यात ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचन घटकासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील पात्र शेतकऱ्यांना ९० टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी कृषी विभागातर्फे विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. योजनेचा लाभ ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर दिला जाणार आहे. अर्जासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक कार्ड, फार्मर आयडी, ओळख पडताळणीसाठी आवश्यक शासकीय कागदपत्रे, बँक पासबुक आणि जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे. एका शेतकऱ्याला कमाल पाच हेक्टर क्षेत्रापर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
या योजनेतून ठिबक व तुषार सिंचन संच उभारण्यासाठी अनुदान दिले जाते. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५५ टक्के, तर इतर भूधारकांना ४५ टक्के अनुदान मिळते. याशिवाय मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून अनुसूचित जाती-जमातीतील अल्प व अत्यल्प भूधारकांना २५ टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना ३० टक्के पूरक अनुदान दिले जाते. उर्वरित अनुदान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून उपलब्ध करून दिले जाते.
सूक्ष्म सिंचन क्षेत्राचा विस्तार, जलवापर कार्यक्षमतेत वाढ, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शेतीत वापर आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे ही योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. अधिक माहिती आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेतील मदतीसाठी शेतकऱ्यांनी कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन ठाणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रामेश्वर पाचे यांनी केले आहे.
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