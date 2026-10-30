‘जेएनपीए’ची गुजरात, दिल्लीशी रेल्वे जोडणी मजबूत

‘जेएनपीए’ची गुजरात, दिल्लीशी रेल्वेजोडणी मजबूत
डीपी वर्ल्डकडून दोन डबल-स्टॅक रेल्वेसेवा सुरू
मुंबई, ता. ३० : जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाची (जेएनपीए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि गुजरातशी रेल्वेजोडणी अधिक मजबूत झाली आहे. डीपी वर्ल्डने जेएनपीएला दिल्ली परिसरातील अंतर्गत कंटेनर डेपो आणि गुजरातमधील अहमदाबाद येथील सचना यांच्याशी जोडणाऱ्या दोन नवीन डबल-स्टॅक रेल्वेसेवा सुरू केल्या आहेत. या सेवांमुळे मालवाहतुकीची क्षमता वाढण्यासह वाहतूक खर्च कमी करणे आणि पुरवठा साखळी अधिक कार्यक्षम करण्यास मदत होणार आहे.
यापैकी पहिली सेवा सप्टेंबर २०२६ पासून सुरू झाली असून, ती जेएनपीएला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील पाली-रेवाडी, झट्टीपूर-पानिपत आणि मोदीनगर येथील डीपी वर्ल्डच्या अंतर्गत कंटेनर डेपोंशी जोडते. दुसरी सेवा जेएनपीएला गुजरातमधील अहमदाबाद येथील सचनातील कंटेनर डेपोशी जोडते. त्यामुळे जेएनपीएची डबल-स्टॅक रेल्वे वाहतूक गुजरातपर्यंत विस्तारली आहे. डबल-स्टॅक पद्धतीत एका रेल्वे डब्यावर कंटेनरचे दोन थर रचून वाहतूक केली जाते. त्यामुळे एकाच फेरीत अधिक माल वाहून नेणे शक्य होते. समर्पित मालवाहतूक मार्गाचा वापर केल्याने रेल्वेची क्षमता वाढण्यासह वाहतुकीचे नियोजन अधिक अचूकपणे करता येणार आहे. तसेच रस्ते वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी करून अधिक शाश्वत मालवाहतुकीला चालना मिळेल. डीपी वर्ल्डचे भारत विभागाचे राष्ट्रीय व्यवस्थापक हेमंत कुमार रुईया यांनी सांगितले, की बंदरे आणि प्रमुख बाजारपेठांदरम्यान मालाची जलद व किफायतशीर वाहतूक करणे महत्त्वाचे आहे. जेएनपीएला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि गुजरातमधील प्रमुख बाजारपेठांशी जोडल्याने व्यवसायांना मालाची जलद वाहतूक, लॉजिस्टिक्स खर्चात कपात आणि पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करण्यास मदत होईल. डीपी वर्ल्डचे रेल्वे आणि अंतर्गत टर्मिनल विभागाचे उपाध्यक्ष अधेंद्रू जैन यांनी सांगितले, की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण आणि पीएम गतीशक्ती उपक्रमाशी सुसंगतपणे रेल्वे क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. या सेवांमुळे ग्राहकांना मालवाहतुकीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. या रेल्वेजोडणीचा गुजरात आणि उत्तर भारतातील वाहन उद्योग, अभियांत्रिकी, उत्पादन, औषधनिर्मिती, रसायने, वस्त्रोद्योग आणि गृहसजावट क्षेत्रांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. आयातदार, निर्यातदार आणि देशांतर्गत पुरवठा साखळ्यांसाठी अधिक क्षमतेची आणि विश्वासार्ह रेल्वे वाहतूक उपलब्ध होणार आहे.
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