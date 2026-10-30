भाजपची रविवारी ठाण्यात लोकतंत्र बचाव पदयात्रा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३० : आंदोलनाच्या नावाखाली वाढत असलेली अराजकता आणि भीडतंत्राच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाच्या ठाणे शहर जिल्ह्याच्या वतीने रविवारी (ता. १) लोकतंत्र बचाव पदयात्रा काढण्यात येणार आहे. लोकशाही आणि संविधानाचे रक्षण, तसेच सामाजिक सुव्यवस्था कायम ठेवण्याचा संदेश या पदयात्रेतून देण्यात येणार असल्याचे भाजपने स्पष्ट केले आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक आणि केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखाली ही पदयात्रा काढण्यात येणार आहे. या वेळी प्रदेश स्तरावरील प्रमुख नेते, जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदारही उपस्थित राहणार आहेत. रविवारी सकाळी ९ वाजता पाचपाखाडी येथील परमार्थ निकेतन, ठाणे महापालिकेजवळून पदयात्रेला सुरुवात होईल. चंदनवाडी, अलमेडा चौक, दगडी शाळा मार्गे ही पदयात्रा तलावपाळी येथे पोहोचेल. तेथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मारकासमोर पदयात्रेची सांगता होणार असून, त्यानंतर उपस्थित नेत्यांचे मार्गदर्शन होईल. समाजात वाढत असलेल्या अराजकतेविरोधात लोकशाही मार्गाने निषेध नोंदवण्यासाठी या पदयात्रेचे आयोजन केल्याचे भाजपने म्हटले आहे. या पदयात्रेत नागरिक, कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन भाजपचे ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष ॲड. संदीप सुरेश लेले यांनी केले आहे.
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