उल्हासनगर रेल्वे स्थानकच्या बाहेरील स्कायवॉकचे पत्रे कोसळले; रिक्षाचालकासह दुचाकीस्वार जखमी!

उल्हासनगरमध्ये स्कायवॉकचे
पत्रे कोसळले; दोघे जखमी
उल्हासनगर, ता. ३१ (वार्ताहर) : रेल्वे स्थानकाबाहेरील जीर्ण स्कायवॉकचे पत्रे शनिवारी (ता. ३१) अचानक कोसळल्याने रिक्षाचालकासह दुचाकीस्वार तरुण जखमी झाला. हजारो प्रवाशांची दररोज वर्दळ असलेल्या परिसरात ही दुर्घटना घडल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
उल्हासनगर रेल्वे स्थानक परिसरात प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुमारे १७ ते १८ वर्षांपूर्वी स्कायवॉक उभारण्यात आला होता; मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून त्याची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्कायवॉकची अवस्था जीर्ण झाली आहे. अशातच त्याचे पत्रे अचानक कोसळल्याने खालील रस्त्यावरून जाणारा रिक्षाचालक आणि दुचाकीस्वार तरुण जखमी झाले. या दुर्घटनेत जीवितहानी झाली नाही; मात्र स्कायवॉकच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
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दुरवस्थेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
रेल्वे स्थानक परिसरात दररोज हजारो प्रवाशांसह रिक्षा आणि दुचाकींची मोठी वर्दळ असते. त्यामुळे गर्दीच्या वेळी अशी दुर्घटना घडली असती तर मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता होती. स्कायवॉकच्या दुरवस्थेकडे संबंधित प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे आणखी एखाद्या दुर्घटनेची वाट न पाहता प्रशासनाने स्कायवॉकचे तातडीने संरचनात्मक परीक्षण करावे. धोकादायक भाग सुरक्षित करून आवश्यक दुरुस्ती करावी. स्कायवॉक वापरण्यास अयोग्य असल्यास तो पाडण्यात यावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
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