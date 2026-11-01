महापालिकेच्या कंदील स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
पारितोषिक वितरण सोहळा, कलाकृतींचे प्रदर्शन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
कांदिवली, ता. १ (बातमीदार) ः मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाच्या कार्यानुभव विभागातर्फे आयोजित कंदील स्पर्धेला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी आयोजित या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण सोहळा आणि विद्यार्थ्यांच्या कलाकृतींचे प्रदर्शन शुक्रवारी (ता. ३०) करी रोड येथील त्रिवेणी संगम महापालिका शालेय इमारतीच्या सभागृहात उत्साहात पार पडले.
या स्पर्धेत महापालिकेच्या सर्व भाषिक शाळांसह एमपीएस, सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांमधील सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. सहावीच्या विद्यार्थ्यांनी आकर्षक पणत्या, सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी कलात्मक कटवर्क रांगोळ्या, तर आठवीच्या विद्यार्थ्यांनी विविध प्रकारचे आकाशकंदील तयार केले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या कल्पकतेतून आणि कलाकौशल्यातून विविध आकर्षक कलाकृती साकारल्या.
शिक्षणाधिकारी कीर्तीवर्धन किरतकुडवे, उपशिक्षणाधिकारी (मध्यवर्ती) मुख्तार शाह आणि संगीत कला अकादमीचे अधीक्षक लक्ष्मण गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यानुभव विभागाच्या निदेशिका तृप्ती पेडणेकर यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले.
या वेळी उपशिक्षणाधिकारी ममता राव, किशन केंकरे, आरती खैर आणि अधीक्षक छाया साळवे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. त्यांनी पारितोषिक विजेत्या विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचे कौतुक केले. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) सुजाता खरे यांनीही प्रदर्शनाला भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या कलाकृतींची पाहणी केली. विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलता, कलात्मकता आणि कल्पकतेला प्रोत्साहन देणारी ही स्पर्धा उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाली.
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