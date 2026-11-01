श्रीलंकेत उभारणार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पहिला पुतळा

श्रीलंकेत बाबासाहेबांचा पहिला पुतळा उभारणार
बियागामा येथे ‘मैत्री सेतू’ संकुलाचे भूमिपूजन
कल्याण, ता. १ (बातमीदार) : भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमधील ऐतिहासिक, आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने श्रीलंकेतील बियागामा येथे ‘मैत्री सेतू’ शैक्षणिक व सांस्कृतिक संकुलाची उभारणी करण्यात येणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा उत्साही वातावरणात पार पडला. या संकुलाचे विशेष आकर्षण म्हणजे श्रीलंकेत प्रथमच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा उभारण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या विशेष प्रयत्नांतून शिवसेनेच्या पुढाकाराने हा प्रकल्प साकारला जात आहे. भूमिपूजन सोहळ्यास शिवसेनेच्या राज्यसभा खासदार डॉ. ज्योती वाघमारे प्रमुख उपस्थित होत्या. तसेच कल्याणमधील शिवसेना पदाधिकारी सुमेध हुमणे, भारत आणि श्रीलंकेचे उच्चायुक्त तसेच दोन्ही देशांतील विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि श्रीलंकेतील बौद्ध पुनरुज्जीवनाचे प्रणेते अनागारिक धम्मपाल यांचे विचार, कार्य आणि योगदानाचा परिचय नव्या पिढीला करून देणे हा या संकुलाचा प्रमुख उद्देश आहे. या दोन्ही महान व्यक्तिमत्त्वांच्या वारशाचे जतन करण्याबरोबरच त्यांच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी येथे शैक्षणिक व सांस्कृतिक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
‘मैत्री सेतू’ संकुलामुळे भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील शैक्षणिक तसेच सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही देशांतील जनतेमध्ये परस्परांबद्दलचा स्नेहबंध, बंधुता आणि सौहार्द वाढविण्यास हा प्रकल्प उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे भारत-श्रीलंका मैत्रीच्या इतिहासात या संकुलाची नोंद महत्त्वपूर्ण उपक्रम म्हणून होणार आहे.
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