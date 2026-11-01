जिल्ह्यातील सव्वाचार लाख बालकांना जंतनाशक गोळ्या

मुरबाड, ता. १ (बातमीदार) : ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय जंतनाशक मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून, १ ते १९ वर्षे वयोगटातील तब्बल चार लाख ४१ हजार ४९६ बालकांनी जंतनाशक गोळ्यांचे सेवन केले. ३० ऑक्टोबरला ही मोहीम राबविण्यात आली. या दिवशी विविध कारणांमुळे गोळ्या घेऊ न शकलेल्या बालकांसाठी ३ नोव्हेंबरला विशेष पूरक मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखणे, शारीरिक वाढ व विकासाला चालना देणे आणि जंतसंसर्गापासून संरक्षण करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांमधील १,५३६ शासकीय शाळा, ४०० खासगी शाळा आणि १,९५३ अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून मोहिमेची अंमलबजावणी करण्यात आली. यासाठी १,४७७ आशा स्वयंसेविका, १,८५९ अंगणवाडी सेविका आणि १,४५९ शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते.
मोहिमेत शासकीय शाळांमधील एक लाख ५२ हजार ७५३, खासगी शाळांमधील एक लाख दोन हजार ९०९ आणि अंगणवाड्यांमधील ७५ हजार १२७ बालकांना गोळ्या देण्यात आल्या. यामध्ये दोन लाख १७ हजार ३७ मुली आणि दोन लाख २४ हजार ४५९ मुलांचा समावेश आहे. उर्वरित बालकांनाही जंतनाशक गोळ्यांचा लाभ मिळावा, यासाठी ३ नोव्हेंबरला पूरक मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
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