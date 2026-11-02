खावडा वीज प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला द्या

भिवंडी, ता. २ (वार्ताहर) : खावडा ४ सी हरित ऊर्जा प्रकल्पाच्या अति उच्चदाब वीजवाहिन्यांसाठी बाधित झालेल्या शेतजमिनींना वाढीव मोबदला द्यावा, अशी मागणी खासदार सुरेश म्हात्रे यांचे सुपुत्र सुमित म्हात्रे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी भिवंडीचे उपविभागीय अधिकारी अमित सानप यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची विनंती केली.
खावडा पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेडच्या लिलो ऑफ बाभळेश्वर-पडघे (एम) ४०० केव्ही डीसी लाईन (बोईसर-२) प्रकल्पात भिवंडी तालुक्यातील २० गावांचा समावेश आहे. या परिसरात एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी तसेच विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे औद्योगिकीकरण व नागरीकरणाचा वेग वाढला आहे. त्यामुळे बाधित शेतजमिनींच्या मोबदल्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सध्या वीज मनोऱ्यांसाठी बाधित जमिनीला प्रतिगुंठा सहा लाख ६० हजार रुपये, तर वीजवाहिन्यांच्या मार्गासाठी बाधित जमिनीला प्रतिगुंठा ९९ हजार रुपये मोबदला दिला जात आहे. या रकमेत मोठी तफावत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. तसेच वीजवाहिन्यांच्या मार्गातील झाडांना योग्य मोबदला मिळत नसल्याची तक्रारही करण्यात आली.
भिवंडी तालुक्यात वाढते औद्योगिकीकरण आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे शेतजमिनींवर परिणाम होत असून, भविष्यात शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष भगवान सांबरे यांनी व्यक्त केली. बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्याची मागणी त्यांनी केली.
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