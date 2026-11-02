मूत्रपिंड रुग्णांना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मूत्रपिंडाच्या आजारांमुळे नियमित डायलिसिसची गरज असलेल्या रुग्णांसाठी मुलुंडमधील श्रीमती मनसादेवी तुलसीराम अगरवाल सर्वसाधारण रुग्णालयात १० खाटांचे डायलिसिस केंद्र सुरू झाले आहे. पालिकेच्या या रुग्णालयात प्रथमच डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध झाल्याने परिसरातील रुग्णांना उपचारासाठी इतर रुग्णालयांवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होणार आहे. या केंद्रात विविध सत्रांमध्ये दररोज सुमारे ५० रुग्णांवर डायलिसिस करण्याची क्षमता आहे.
डायलिसिस केंद्र तिसऱ्या मजल्यावर सुरू करण्यात आले असून, त्याचे संचालन खासगी संस्थेच्या सहभागातून केले जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय आणि आरोग्य कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ही सेवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आली आहे.
योजनांमुळे उपचाराचा खर्च कमी
महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पात्र रुग्णांना डायलिसिसचा लाभ घेता येणार आहे. संबंधित योजनांच्या निकषांनुसार उपचाराचा खर्च योजनेतून भागविला जाईल. योजनांच्या कक्षेबाहेरील रुग्णांसाठीही डायलिसिसची सुविधा तुलनेने कमी दरात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मूत्रपिंड निकामी होण्याच्या अवस्थेतील अनेक रुग्णांना आठवड्यातून अनेक वेळा डायलिसिसची गरज असते. त्यामुळे नियमित उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात सुविधा उपलब्ध होणे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी महत्त्वाचे ठरते.
सुविधांचा विस्तार
रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण डिसेंबर २०२५ मध्ये झाले होते. सध्या रुग्णालयात ११० खाटांची क्षमता असून, वैद्यकीय, शल्यचिकित्सा, अस्थिव्यंग, कान-नाक-घसा, नेत्र, बालरोग, त्वचारोग आणि दंतरोग विभाग कार्यरत आहेत. रक्तदाब व मधुमेहासाठी तसेच प्रयोगशाळेची सुविधाही उपलब्ध आहे. रुग्णालयात पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी डीएनबी अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या दृष्टीने तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच येत्या सहा महिन्यांत सीटी स्कॅन आणि एमआरआय सेवा सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
मुंबई : मुलुंडच्या पालिका रुग्णालयात दहा खाटांचे डायलिसिस केंद्र सुरू करण्यात आले आहे.
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