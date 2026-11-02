दिवाळी फराळाच्या गोडव्याने रंगली सायकलप्रेमींची मैफल!

फराळाच्या गोडव्याने सायकलप्रेमींची मैफल
ठाणे, ता. २ (बातमीदार) : सायकलिंगचा आनंद, मैत्रीचे बंध आणि दिवाळी फराळाचा गोडवा अशा उत्साही वातावरणात ठाण्यात सायकलप्रेमींची मैफल रंगली. ‘आम्ही सायकलप्रेमी फाउंडेशन’च्या वतीने दिवाळीनिमित्त आयोजित फराळ राईडमध्ये शहरातील सायकलप्रेमींनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. या वेळी पारंपरिक फराळाचा आस्वाद घेण्यासोबतच नवरात्रोत्सवानिमित्त आयोजित सायकलिंग चॅलेंजमधील विजेत्यांना पदके आणि ट्रॉफी देऊन गौरविण्यात आले.
ठाणे पालिका ते उपवन आणि तेथून डॉ. राजेश मढवी यांच्या कार्यालयापर्यंत फराळ राईड करण्यात आली. अमोल कुळकर्णी, गणेश कोळी, निखिल शिवलकर, ज्ञानदेव जाधव, रोहित मांडवकर आणि चंद्रशेखर जगताप यांनी राईडचे नेतृत्व केले. राईड पूर्ण झाल्यानंतर सर्व सायकलप्रेमींनी एकत्र येत दिवाळी फराळाचा आस्वाद घेतला. या वेळी सायकलिंगमधील अनुभव आणि आठवणींना उजाळा देत स्नेहसंवाद साधण्यात आला.
डोंबिवलीच्या ‘सायकल सखी’ ग्रुपनेही या उपक्रमात सहभाग नोंदवला. ग्रुपच्या अध्यक्षा सुवर्णा राणे यांनी पंढरपूर सायकलवारीतील अनुभव कथन केला. त्यामुळे कार्यक्रमात सायकलिंगच्या माध्यमातून साधल्या जाणाऱ्या सामाजिक बांधिलकीचेही दर्शन घडले.
दरम्यान, ‘दुर्गे दुर्घट भारी’ नवरात्री सायकलिंग चॅलेंज २०२६ मधील विजेत्यांचा पदके आणि ट्रॉफी देऊन सन्मानित करण्यात आले. प्रोफेशनल सायकलिस्ट तुषार डोके यांनी स्पर्धेचे परीक्षण केले होते. नगरसेविका प्रतिभा मढवी, मृणाल पेंडसे, सायकलिस्ट राजेश सिंह, इतिहास अभ्यासक प्रशांत ठोसर आणि राजू शहा यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण करण्यात आले.
प्रोफेशनल महिला गटात ठाण्याच्या ज्योती गुप्ता यांनी प्रथम, तर नांदेडच्या डॉ. भावना भगत यांनी द्वितीय क्रमांक मिळवला. पुरुष प्रोफेशनल गटात ऋषिराज टिल्लू प्रथम, नरेंद्र डोंगरे द्वितीय, तर जयप्रकाश परब तृतीय ठरले. हौशी पुरुष गटात भूषण खडकीकर यांनी प्रथम, धनंजय देशपांडे यांनी द्वितीय आणि संदीप येवले यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला.
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