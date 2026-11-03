बौद्ध वस्त्यांच्या प्रश्नांसाठी रिपाइंचा गावोगावी दौरा

वज्रेश्वरी, ता. ३ (बातमीदार) : भिवंडी तालुक्यातील बौद्ध वस्त्यांमधील प्रलंबित समस्या जाणून घेऊन त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)च्या ठाणे जिल्हा आणि भिवंडी तालुका पदाधिकाऱ्यांनी गावोगावी प्रत्यक्ष भेटी देण्यास सुरुवात केली आहे. या दौऱ्यात दिघाशी येथील समाजमंदिराचा प्रलंबित प्रश्न आणि आवळे गावातील पाणीसमस्येची दखल घेण्यात आली.
दिघाशी येथील बौद्ध वस्तीत पदाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समाजमंदिराच्या प्रश्नावर ग्रामसेवक उदय गगे यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी ग्रामसेवकांनी या कामासाठी योग्य ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन उपस्थित शिष्टमंडळ आणि ग्रामस्थांना दिले. तसेच आवळे गावातील बौद्ध वस्तीत पाण्याची समस्या असल्याचे ग्रामस्थांनी पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रश्नाचा शासनस्तरावर लवकरच पाठपुरावा करून तो सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन पदाधिकाऱ्यांनी दिले. तालुक्यातील विविध गावांमधील बौद्ध वस्त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी पक्ष संघटनेने नियोजन केल्याचे आवळे येथील बैठकीत सांगण्यात आले.
दौऱ्यात रिपाइंचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष संजय गायकवाड, जिल्हा सरचिटणीस बाळासाहेब भालेराव, भिवंडी तालुकाध्यक्ष भरत जाधव, तालुका उपाध्यक्ष योगेश भोईर, तालुका सरचिटणीस नारायण जाधव, विभागीय सहसचिव सुनील जाधव, महापोली शाखाध्यक्ष आदेश भोईर आदी पदाधिकारी सहभागी झाले होते. या भेटींमुळे बौद्ध वस्त्यांमधील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे.
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