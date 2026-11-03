कारची काच फोडून साडेसहा लाखांचा ऐवज लंपास

अंबरनाथ, ता. ३ (वार्ताहर) : अंबरनाथ पश्चिमेतील उल्हासनगर-अंबरनाथ मार्गावरील टाइम स्क्वेअर परिसरात चोरट्यांनी उभ्या कारची काच फोडून सहा लाख ४५ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. यामध्ये अडीच लाख रुपयांची रोकड आणि पाच महागड्या मोबाईलचा समावेश आहे. याप्रकरणी उल्हासनगर येथील सुशील चांदवानी (वय ४८) यांनी अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात चोरट्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
चांदवानी यांचा मोबाईल आणि सुगंधी द्रव्य विक्रीचा व्यवसाय आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, १ नोव्हेंबरला रात्री पावणेबाराच्या सुमारास चांदवानी यांनी आपली कार अंबरनाथ पश्चिमेतील डी-मार्टजवळील रागा कॉम्प्लेक्स येथील नमो चाय दुकानासमोर उभी केली होती. कारमधील करड्या रंगाच्या पिशवीत अडीच लाख रुपये आणि पाच मोबाईल ठेवून ते पत्नी व मुलांसह जेवणासाठी गेले होते. जेवण आटोपून रात्री साडेबाराच्या सुमारास ते कारजवळ परतले असता, मागील उजव्या दरवाजाची काच फोडल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. कारमधील रोकड आणि मोबाईल असलेली पिशवीही गायब होती. त्यानंतर त्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलिसांनी चोरट्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक दत्तात्रय जाधव पुढील तपास करीत आहेत.
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