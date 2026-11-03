कल्याण पूर्वेत मध्यरात्री कारमधून संशयितांची रेकी;

मध्यरात्री संशयितांची रेकी
तोंड झाकून आलेल्या व्यक्ती सीसीटीव्हीत कैद
कल्याण, ता. ३ (बातमीदार) : कल्याण पूर्वेतील गोपाळ कृष्ण नगर परिसरात मध्यरात्री कारमधून आलेल्या काही संशयितांनी दोन सदनिकांची पाहणी केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. तोंडावर रुमाल बांधून आलेल्या या व्यक्तींनी परिसरात संशयास्पद हालचाली केल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसून आले आहे. सोमवारी (ता. २) पहाटे साडेतीनच्या सुमारास घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरातील रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटे साडेतीनच्या सुमारास एक कार गोपाळ कृष्ण नगर परिसरात आली. कारमधून उतरलेल्या काही व्यक्तींनी तोंडावर कपडा बांधला होता. त्यांनी परिसरातील दोन सदनिकांच्या आसपास फिरून पाहणी केली. काही वेळ परिसरात थांबल्यानंतर संशयित कारमधून निघून गेले. त्यांच्या हालचाली परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये कैद झाल्या आहेत.
सकाळी सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यानंतर हा प्रकार रहिवाशांच्या लक्षात आला. मध्यरात्रीच्या वेळी अनोळखी व्यक्तींनी सदनिकांची पाहणी केल्याचे समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये चिंता वाढली. रहिवाशांनी तत्काळ कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. संशयित व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पोलिसांनी घटनेची दखल घेत तपास सुरू केला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयित कारचा क्रमांक आणि त्यातील व्यक्तींची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. संबंधित व्यक्ती नेमक्या कोण होत्या, त्यांनी दोन सदनिकांची पाहणी का केली आणि त्यांच्या हालचालींमागे चोरीचा उद्देश होता का, याबाबतचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.
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