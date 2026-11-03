ठाणे शहरात बेकायदा पिस्तुलांचा सुळसुळाट

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३ : शहरात बेकायदा अग्निशस्त्र बाळगणाऱ्यांविरोधात पोलिसांनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. कोपरी, मुंब्रा आणि रेतीबंदर परिसरात केलेल्या स्वतंत्र कारवायांमध्ये पोलिसांनी तीन गावठी पिस्तुले आणि चार जिवंत काडतुसे जप्त केली. आतिश मिसाळ (वय २३), रोहन हजारे (२६) आणि अरफात शेख (२३) या तिघांना ताब्यात घेण्यात आले. जप्त केलेल्या शस्त्रांची एकूण किंमत ८८ हजार आहे.
कोपरी पोलिसांच्या गुन्हे शोध पथकाने शनिवारी (ता. ३१) मध्यरात्री आनंदनगर बोगद्याजवळ सापळा रचून आतिशला पकडले. त्याच्या कमरेला देशी बनावटीचा गावठी कट्टा आढळला. त्याने चार दिवसांपूर्वी मुंब्रा येथून पाच हजारांना खरेदी करत, कोपरी परिसरात विक्रीसाठी आणल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले. त्याच दिवशी सायंकाळी गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता गुन्हे कक्षाने रेतीबंदर परिसरात कारवाई केली. चितळसर पोलिसांनी हद्दपार केलेला रोहन हजारे हा ठाणे शहरात आढळून आला. त्याच्या झडतीत १५ हजारांचे देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसे मिळाली. हे शस्त्र विक्रीसाठी आणल्याचे त्याने सांगितले. दरम्यान, मध्यरात्रीनंतर मुंब्रा पोलिसांच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने अरफात शेख याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून ६० हजारांचे देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली.
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