मुरूड तालुक्यात भातकापणी सुरू
अनियमित पावसामुळे उत्पादनात घट; मजुरीचे दरही वाढले
मुरूड, ता. ३ (बातमीदार) : खरीप हंगामातील प्रमुख पीक असलेल्या भाताची मुरूड तालुक्यात सुमारे ३,२०० हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात आली आहे. सध्या शेतकऱ्यांनी भातकापणीला सुरुवात केली असून, शेतशिवारात कापणीची लगबग सुरू झाली आहे.
यंदा हंगामाच्या सुरुवातीलाच पावसाने ओढ दिल्याने धूळपेरणी वाया गेली. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना राहू पद्धतीने भातलागवड करावी लागली. अतिवृष्टी आणि त्यानंतर पावसाचा पडलेला खंड याचा भातपिकाला मोठा फटका बसला. २४ सप्टेंबरला तालुक्यात शेवटचा ९ मि.मी. पाऊस झाला. त्यानंतर पावसाने दडी मारल्याने पिकाच्या वाढीवर आणि उत्पादनावर परिणाम झाला. तालुक्यात एकूण २३८० मि.मी. पावसाची नोंद झाली असली, तरी अनियमित पावसामुळे काही भागांतील भातशेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. विशेषतः उखारू जमिनीतील भाताचे दाणे न पोसल्याने शेतकऱ्यांच्या हाती केवळ पेंढा आला आहे.
अपेक्षित उत्पादन मिळण्याची आशा धूसर झाल्याने शेतकरी उरलेले पीक सुरक्षितपणे घरात आणण्यासाठी धडपडत आहेत. अनेक ठिकाणी भातकापणीची कामे वेगाने सुरू आहेत. दरम्यान, मजुरांची टंचाई जाणवत असून महिला मजुरांना ३५० रुपये, तर पुरुष मजुरांना ५५० ते ६०० रुपये मजुरी द्यावी लागत आहे.
मुरूड तालुका दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर होऊन शासनाकडून पंचनामे करण्यात यावेत आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अंशतः मदत मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाकडे बळीराजाचे लक्ष लागले आहे.
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